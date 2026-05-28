Katy Cardona comparte la tensión que vivió tras la detención de Naim Darrechi en el AICM

Naim Darrechi, influencer español, fue detenido la noche del 27 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que las empleadas de la aerolínea en la que viajaba lo denunciaran por presunta discriminación. El mallorquín regresaba de Puerto Vallarta acompañado de su actual pareja Katy Cardona, Sol León y otros creadores de contenido que formaron parte de La Mansión VIP.

Aunque en un inicio se difundió en redes sociales que el motivo era el uso de un vapeador dentro del avión, su abogado, Victir Carrillo, aclaró que la detención se debió a un violento conflicto verbal con las azafatas.

Horas más tarde, durante la madrugada del 28 de mayo, Naim fue liberado y salió acompañado de su pareja, la creadora de contenido Katy Cardona, quien compartió en redes sociales cómo vivió el proceso que estuvo lleno de incertidumbre y mucho drama.

Katy Cardona comparte cómo vivió la detención de Naim Darrechi en el AICM

Katy Cardona se mantuvo a lado de su actual pareja, Naim Darrechi, y, a través de varias historias en su cuenta de Instagram, narró en tiempo real lo ocurrido en el AICM.

En la primera publicación, apareció junto a Naim y escribió: “Que p*t* rabia”, reflejando su enojo por la situación.

Horas más tarde, desde la Fiscalía, compartió otra historia en la que se veía acompañada de otros creadores de contenido. Katy Cardona expresó: “Cuatro de la mañana y aquí continuamos, a ver qué pasa”, mostrando la incertidumbre y el cansancio de la larga espera.

En otra publicación, la colombiana difundió una imagen de Naim Darrechi junto a un policía, mientras se escuchaban voces de seguidores apoyando desde afuera. “Gracias a TODOS por venir a apoyarnos”, escribió la creadora de contenido, agradeciendo la presencia de los fans que se reunieron para respaldar al influencer.

Historias de Katy Cardona sobre la detención de Naim Darrechi en el AICM ı Foto: Captura de pantalla IG katy_carrdona

Finalmente, hace unas dos horas, y tras la liberación de Naim Darrechi, Katy Cardona compartió un video en el que ambos aparecían cantando y bailando en casa con la canción “Mi mayor anhelo” de la Banda MS, interpretada por un par de músicos en vivo.

“Ya todo está bien mis bebés, tarde, pero estamos en casita”, escribió en esta publicación la influencer para brindar tranquilidad a sus seguidores, quienes siguieron de cerca la detención del español en el AICM.

Pese a haber formalizado su relación hace poco más de una semana, las publicaciones de Katy Cardona reflejan apoyo incondicional hacia Naim Darrechi, incluso durante uno de sus momentos más polémicos.