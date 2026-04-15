El influencer español Naim Darrechi ha construido su fama en plataformas como TikTok e Instagram, sin embargo, lo que más ha resaltado en su trayectoria son las múltiples controversias que lo rodean.

Actualmente cuenta con millones de seguidores, quienes aman su estilo provocador y sus declaraciones sin filtros. Más allá de su faceta como creador de contenido y cantante, te mostramos los videos y actitudes polémicas que lo han mantenido en el ojo del huracán que han desatan críticas en redes sociales y medios de comunicación.

Naim Darrechi: Sus VIDEOS más polémicos

El creador de contenido Naim Darrechi ha protagonizado diversos episodios que han sido señalados como ejemplos de mal comportamiento y uso irresponsable de su influencia en redes sociales.

Entre los más comentados se encuentran:

Engañar a sus parejas para tener relaciones sexuales sin protección

Naim Darrechi publicó un video que generó gran indignación, pues afirmó que engañaba a sus parejas diciendo que era estéril para tener relaciones sexuales sin protección, es decir, sin condón o algún otro método anticonceptivo.

“Les digo: ‘Tranquilas, me he operado para no tener hijos’”, admitió el influencer en 2021 durante una charla con el youtuber Mostopapi. “Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: ‘Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre’. Sin ningún tipo de problema”, agregó.

Estas palabras fueron condenadas por autoridades y colectivos feministas, quienes lo acusaron de promover conductas peligrosas y abusivas, ya que este tipo de acciones pueden desencadenar el contagio masivo de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual”, advirtió en X, antes Twitter, entonces la ministra de Igualdad de España, Irene Montero. Agregó que el tema sería llevado ante la Fiscalía.

Videos de Naim Darrech con conductas agresivas

En redes circularon clips donde se observa a Naim Darrech discutiendo de manera violenta y mostrando actitudes agresivas hacia terceros.

Por ejemplo, en 2023, una jueza de Palma, en España, dictó una orden de búsqueda y captura contra él al no presentarse en el juicio que tenía pendiente por enfrentar a varios policías y arremeter contra un agente durante una revisión en plena pandemia. Pese a no hacer caso a los avisos judiciales, finalmente Naim compareció de forma oral mediante una videollamada, desde México.

Fue condenado a medio año de prisión y debió pagar una multa de 180 euros por delitos de atentado a la autoridad y lesiones.

Tras el juicio, se difundieron varios videos de Naim Darrechi enfrentando a los policías. “Voy fumadísimo, pero más fumado que Bob Marley. Pero no llevo marihuana encima, lo pueden comprobar”, se le oye decir en un clip.

Naim Darrechi es detenido por agredir a reporteros en CDMX

En junio de 2023, Naim Darrechi fue detenido por golpear y escupir a varios reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En ese momento, un reportero de Ventaneando declaró que Yeri MUA, al ver a la policía llevarse al creador de contenido, lo dejó a su suerte.

“La policía auxiliar nos hizo favor de detenerlo aquí a la salida y ya lo llevaron al Ministerio Público, los compañeros se fueron para levantar la denuncia y ahorita estamos a la espera de que se levante. Yeri Mua iba al lado, simplemente argumentaba que lo dejaran ycuando vio que llegó la policía ella lo desconoció y se metió a la sala para abordar su vuelo, el único detenido fue Naim", dijo.

Polémica con Yeri MUA

Yeri MUA y Naim Darrechi iniciaron una relación que rápidamente se volvió muy pública, pues hacían transmisiones en vivo juntos y publicaciones constantes. Sin embargo, las discusiones y acusaciones mutuas fueron recurrentes.

Yeri MUA declaró en entrevistas y transmisiones que sufrió agresiones físicas por parte de Naim. En un testimonio confesó que tras ser golpeada decidió abortar. “No me pueden obligar a tener un hijo con un hombre que me violentó”, dijo en 2023.