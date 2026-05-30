Bad Bunny baila con Ester Expósito y Ana de Armas en La Casita en Madrid

La célebre Casita de Bad Bunny llegó a Madrid, España, y la asistencia de las actrices Ester Expósito y Ana de Armas se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto del puertorriqueño en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El artista volvió a sorprender al invitar a celebridades internacionales a subir al escenario y bailar en la réplica de una típica residencia puertorriqueña, convirtiendo una vez más este espacio en un punto de encuentro cultural que además nos regala videos virales.

Bad Bunny baila con Ester Expósito y Ana de Armas en La Casita en Madrid

Durante el primer espectáculo del cantante Bad Bunny en Madrid, Ester Expósito y Ana de Armas robaron cámara al bailar junto al puertorriqueño en el escenario de La Casita. La actriz de Élite y la estrella de Hollywood compartieron momentos de complicidad con el artista, lo que generó bastante entusiasmo entre los asistentes.

Bad Bunny bailándole a Ester Expósito en la casita en su primera función en Madrid. 🇪🇸 pic.twitter.com/BggKta98t1 — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 30, 2026

También participaron los actores María León y Martiño Rivas, quienes se sumaron a la dinámica festiva y vivieron por unas horas un pedazo de la cultura caribeña.

El concierto de Bad Bunny en Madrid reunió además a figuras del deporte como Kylian Mbappé, pareja de Ester Expósito y actual jugador del Real Madrid, acompañado por sus compañeros Álvaro Carreras y Isi Palazón del Rayo Vallecano.

La empresaria e influencer italiana Chiara Ferragni también estuvo presente, dejando claro que nadie se puede resistir al ritmo del puertorriqueño.

Y, por si fuera poco, en esta primera parada madrileña, el artista puertorriqueño Myke Towers fue el invitado especial de Bad Bunny. Juntos, interpretaron el tema “Adivino” desde la azotea de La Casita.

¿Quiénes estuvieron en Barcelona en La Casita?

En la edición de Barcelona, el joven futbolista Lamine Yamal, quien estuvo acompañado de su pareja, la influencer Inés García, protagonizó la noche.

También se sumaron otros jugadores del FC Barcelona como Robert Lewandowski, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, João Cancelo, Gerard Piqué y Eric García, además del presentador Marc Giró.

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