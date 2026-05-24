Surge video de Piqué en La Casita y critican a Bad Bunny

El segundo concierto de Bad Bunny en Barcelona, España, contó con varios famosos del país europeo, en especial en La Casita.

Un aspecto que generó polémica en redes sociales es un video que muestra la presencia de Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y expareja de Shakira, junto a su amigo Riqui Puig, además de desatar críticas hacia el artista puertorriqueño.

Los internautas señalaron que la aparición de Piqué en el evento era una muestra de “odio” hacia la cantante colombiana. Del mismo modo, lo consideraron una contradicción con el mensaje de “orgullo latinoamericano” de Benito, ya que en repetidas ocasiones el futbolista he emitido comentarios racistas sobre la gente de América Latina.

Surge video de Piqué en La Casita y critican a Bad Bunny

La Casita de Bad Bunny se ha convertido en un fenómeno cultural que mezcla música y una experiencia VIP que todos quieren vivir. Sin embargo, la presencia de Piqué en el show barcelonés no pasó desapercibida.

En redes sociales, usuarios cuestionaron al intérprete de “Mónaco” por invitar al ex de Shakira, recordando la polémica ruptura que aún genera debate entre los seguidores de la artista colombiana.

Los comentarios más recurrentes acusaron a Bad Bunny de “traicionar” a Shakira, mientras otros defendieron que la invitación respondía únicamente a la popularidad de Piqué en Barcelona. El video, difundido en plataformas como X e Instagram, muestra al futbolista disfrutando del espectáculo junto a Riqui Puig, lo que alimentó la controversia.

Algunos comentarios en redes sociales como X, antes Twitter, fueron:

“ El odio de Bad Bunny a Shakira es de estudio …Como va a invitar a Pique a la casita"

“ Piqué atacó a Latinoamérica y el otro dando el discurso de que unión latinoamericana”

“A mí lo que me molesta es que (Piqué) ha sido muy despectivo con los latinos hasta públicamente y aún así (Bad Bunny) lo invita cuando es algo que va totalmente en contra de su discurso”

¿Cuándo se separaron Shakira y Piqué y por qué?

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022, tras más de una década de relación y dos hijos en común, Milan y Sasha. La ruptura se dio en medio de rumores de infidelidad por parte del futbolista, quien poco después oficializó su relación con Clara Chía Martí.