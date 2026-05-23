Shakira hace homenaje a México en videoclip de ‘Dai Dai’

Shakira y Burna Boy por fin lanzaron el videoclip de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, y han causado gran impacto, en especial en México.

La cantante colombiana, fiel a su estilo de fusionar música con símbolos culturales, incluyó referencias directas al país anfitrión, lo que generó furor entre sus seguidores mexicanos; te contamos de qué se tratan estos dos guiños a la tierra azteca.

Shakira homenajea a México en videoclip de ‘Dai Dai’

Luego de un par de semanas de espera, la cantante originaria de Barranquilla, Colombia, y Burna Boy publicaron el videoclip oficial de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026.

El video inicia con la aparición de diferentes figuras del futbol, como Mbappé, Haaland, Lionel Messi y el jugador Santi Giménez, delantero de la Selección Mexicana, quien representa la pasión y el orgullo nacional en el marco de la Copa Mundial.

La presencia del joven de 25 años que juega en el Milan fue celebrada por los aficionados, que lo consideran uno de los símbolos de la nueva generación del futbol mexicano.

Más adelante, Shakira protagoniza una de las escenas más comentadas de “Dai Dai”, pues aparece sobre el Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México. Aunque se trata de un efecto digital, la recreación es tan realista que emocionó profundamente a los espectadores mexicanos.

La intérprete de éxitos como “Suerte”, “Pies Descalzos” y “Te Felicito” se muestra cantando y bailando sobre la columna del histórico monumento ubicado en Paseo de la Reforma. La Loba luce un vestido blanco y el cabello suelto mientras se mantiene en pie en el hombro derecho de la estatua inaugurada en 1910 por Porfirio Díaz.

Santi Giménez y Shakira sobre el Ángel de la Independencia ı Foto: Captura de pantalla YT Shakira

El videoclip de “Dai Dai” combina imágenes de estadios, celebraciones populares y un enérgico baile con un grupo de niños y niñas, de modo que el mensaje de unión y diversidad que caracteriza a los mundiales queda bien claro.

La producción fue recibida con entusiasmo en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el homenaje a México como un gesto significativo de Shakira hacia uno de los países anfitriones.

Este es el videoclip oficial de ’Dai Dai’, canción de Shakira y Burna Boy

Otras canciones del Mundial 2026

La FIFA lanzó un álbum oficial que refleja la diversidad existente en México, Canadá y Estados Unidos, países anfitriones del Mundial 2026, sin embargo, la canción principal es “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy. Entre los temas que se encuentran en el disco están: