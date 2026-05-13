Madonna, Shakira y BTS encabezarán el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

Revelan artistas para el show de medio tiempo del Mundial 2026

El espectáculo de medio tiempo de la Final del Mundial 2026 en Estados Unidos contará con un cartel de lujo: Shakira, Madonna y BTS.

Bajo la producción de la organización benéfica Global Citizen, el evento fue diseñado por Chris Martin, líder de Coldplay, con el objetivo de utilizar este escenario masivo para concientizar sobre la lucha contra el hambre y la pobreza.

Este evento representa la primera vez que la FIFA adopta un formato de entretenimiento masivo al estilo del Super Bowl para una final mundialista.

La noticia fue revelada a través de un video viral protagonizado por Chris Martin, quien estuvo acompañado por los icónicos personajes de Plaza Sésamo y The Muppets.

Más allá del despliegue técnico y el brillo de las estrellas, el espectáculo tiene un trasfondo social.

El evento fue diseñado por el propio Chris Martin con el objetivo de utilizar la vitrina más grande del mundo para concienciar sobre la lucha contra el hambre y la pobreza extrema.

Producción: Global Citizen.

Diseño creativo: Chris Martin (Coldplay).

Fecha del evento: Domingo 19 de julio de 2026.

¿Cuánto va a durar en show de medio tiempo del Mundial 2026?

El show tendrá una duración aproximada de 11 minutos, un tiempo récord en el que los tres actos principales deberán condensar sus más grandes éxitos.

Madonna: La “Reina del Pop” aportará su legado y experiencia en escenarios masivos.

Shakira: La colombiana, considerada la reina de los mundiales tras sus éxitos en 2006, 2010 y 2014, regresa al escenario que la consagró como icono global.

BTS: El grupo surcoreano pondrá el toque de modernidad y el poder de su Army, consolidando su estatus como el acto de K-Pop más importante de la historia.

La inclusión de estos artistas busca representar la diversidad de los tres países anfitriones y la conexión global que solo el futbol y la música pueden lograr.

Se espera que la transmisión rompa todos los récords de audiencia vigentes, uniendo a fanáticos de todos los continentes en un mensaje de solidaridad y ritmo.

Madonna, Shakira y BTS encabezarán juntos por primera vez el show de medio tiempo de la final de la FIFA World Cup en el New York New Jersey Stadium el 19 de julio.



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¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

La gran fiesta del fútbol comenzará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026. El pitazo inicial se dará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México con el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Este evento marcará el inicio de una travesía de 39 días que culminará con la gran final en Nueva Jersey, donde llegará este histórico show de medio tiempo.