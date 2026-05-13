Guillermo Martínez, las lágrimas de felicidad y la fe de estar en el Mundial 2026: “fue sorpresivo”

Guillermo Martínez, delantero de los Pumas de la UNAM, en un juego con la Selección Mexicana

Guillermo Martínez, delantero de los Pumas de la UNAM, habló en conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y reveló que su llamado fue tan conmovedor que hubo lágrimas de felicidad en su familia, pues aunque nunca perdió la esperanza de estar con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, no esperaba el llamado.

“Fue algo muy sorpresivo por todo lo vivido, estuve junto a mi familia, fue por medio de una llamada y al principio fue algo muy sorpresivo, cuando me dijeron lo de la lista me salieron las lágrimas”, dijo El Memote antes del entrenamiento del Tricolor.

▶️#VIDEO | “Mi familia reaccionó llena de lágrimas, llena de mucha felicidad”🥹🥹



Guillermo Martínez, delantero de Pumas, revela lo que lo llevó a la Selección Mexicana (@miseleccionmx) y cómo vivió su familia esta noticia



📹: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/Nl5OkvwNBa — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 13, 2026

El ariete del Club Universidad señaló que durante la temporada y el proceso hubo un proceso complicado, con momentos bajos, pero nunca dejó de soñar con poder representar a la Selección Mexicana.

“Hubo momentos difíciles, donde tuve que aguantar y soportar, pero el resultado está aquí, no está nada cerrado y si Javier tuvo la confianza en mí hay que estar al servicio de la Selección”, indicó.

El llamado de Martínez al Tricolor generó muchos comentarios negativos entre los aficionados, pues fue sorpresivo que lo incluyeran en la lista de 12 jugadores de la Liga MX.

▶️#VIDEO | 🇲🇽⚽ “Todos queremos llevar a México (@miseleccionmx) a lo más alto. Queremos hacer el mejor Mundial en la historia del país”.



Guillermo Martínez apunta alto y sueña con dejar huella con México en la próxima Copa del Mundo.

📸: @AyalarAlejandro pic.twitter.com/y7wx0Kwbi8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 13, 2026

“Los tiempos de Dios son perfectos y por algo estoy aquí. Siempre lo he dicho: estoy al servicio de lo que la Selección necesite. La parte que me toque, la haré de la mejor manera y encantado, porque amo este país, amo lo que representa México, amo todo lo que implica”, señaló.

Efraín Juárez habló con Martínez sobre su llamado

El goleador universitario comentó que antes de unirse a la Selección Mexicana tuvo una conversación con Efraín Juárez, entrenador de los Pumas, quien le deseó éxito.

“La plática que tuve con Efra fue muy positiva. Él me deseó mucho éxito. Sabíamos del entorno que se estaba viviendo a nivel del club, y sabíamos que venir a Selección es algo inimaginable”, apuntó.

Explicó que las palabras de Juárez, quien fue mundialista en 2010 justamente con Javier Aguirre como entrenador, fueron de mucho ánimo, para representar al Club Universidad en la selección.

▶️#VIDEO |⚽🇲🇽 ¿Qué le dijo Efraín Juárez a Guillermo Martínez tras su llamado a la Selección Mexicana (@miseleccionmx)?



El delantero de Pumas reveló el mensaje que recibió

📸:@AyalarAlejandro pic.twitter.com/XeW60L6edG — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 13, 2026

“Me dijo que lo disfrutara mucho, que el profesionalismo que estaba demostrando allá en Pumas lo llevara acá. Y así ha sido, porque me considero una persona muy responsable. Sé dónde estoy parado y sé lo que implica vestir esta camiseta. No es solamente una playera, es un país, y eso conlleva mucha responsabilidad”, dijo.

El Memote, nacido en Celaya, Guanajuato, ahora que está en el Tricolor, se pondrá al servicio de Javier Aguirre en donde lo quiere utilizar. Además del delantero felino el Vasco tiene a su servicio a Raúl Jiménez y Armando González.

“Javier también nos lo ha hecho muy notorio porque se le nota en la sangre lo que está viviendo en esta Copa del Mundo. Creo que desde que inició la concentración arrancamos con ese espíritu, Javier demanda mucha perfección y tenemos que estar al servicio de eso. No estamos representando a cualquier país, representamos a un país muy grande y lo tenemos que llevar a lo exponencial”, finalizó.

aar