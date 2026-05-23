Fey celebra la libertad en el Pride Vallarta

LA CANTANTE mexicana Fey, durante su presentación como invitada de lujo en Puerto Vallarta, el jueves.

En Puerto Vallarta

Puerto Vallarta volvió a teñirse de arcoíris, teniendo a Fey como la invitada de lujo este año. La edición 26 del Pride del destino jalisciense reunió este fin de semana a miles de personas de la comunidad LGBT+ y turistas nacionales e internacionales en una de las celebraciones más multitudinarias de la Zona Romántica en los últimos años, en una jornada que se extendió durante varias horas entre música, baile, consignas de inclusión y espectáculos drag.

Desde el atardecer, las calles comenzaron a llenarse de asistentes que buscaban un lugar para presenciar el desfile, considerado uno de los más importantes del país. Más de 70 carros alegóricos avanzaron entre aplausos, banderas multicolor y shows improvisados que hicieron del malecón y las principales avenidas una auténtica fiesta colectiva.

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El Dato: Turistas de más de 10 países se dieron cita en Puerto Vallarta, para ser parte del primer Pride de 2026 en México.

Las plataformas móviles estuvieron acompañadas por performers, bailarines, drag queens y cantantes locales, quienes durante toda la noche encendieron el ambiente frente a miles de asistentes que abarrotaron restaurantes, terrazas y hoteles de la zona turística.

Uno de los momentos más esperados ocurrió cuando apareció la cantante Fey, la invitada principal de la noche. Vestida con un entallado traje azul que resaltaba su figura y una gabardina blanca, la intérprete de “Media naranja” desató la euforia apenas pisó el escenario.

La artista ofreció un espectáculo de alrededor de 40 minutos acompañado por coreografías, cambios de iluminación y un recorrido por varios de los éxitos que marcaron su carrera en el pop de los noventa. Temas como “Azúcar amargo”, “Barco a Venus” y “Muévelo” fueron coreados por los asistentes, quienes durante varios minutos no dejaron de ovacionarla.

Conmovida por la respuesta del público, Fey dedicó unas palabras a la comunidad LGBT+, a la que reconoció como parte esencial de su historia artística.

“Jochis, qué placer estar aquí con ustedes. Gracias por ser parte de este mundo y de esta vida. Todo lo que buscamos es amor, paz y mucha felicidad”, expresó desde el escenario.

La cantante también agradeció el respaldo que ha recibido durante más de tres décadas de carrera. “Ustedes son mi familia desde hace 30 años. Gracias por cobijarme con tanto amor. Yo también los quiero muchísimo. Que viva la diversidad y que viva el amor”, dijo ante los gritos y aplausos del público.

Otra de las figuras que llamó la atención fue la drag queen Turbulence, quien formó parte de los invitados especiales de la celebración y fue ovacionada durante su aparición.

El Pride de Puerto Vallarta no sólo representa una de las fiestas más importantes para la comunidad LGBT+ en México, también es uno de los motores económicos más relevantes para el destino turístico. De acuerdo con la Asociación de Comercios y Turismo LGBTQ+ de Puerto Vallarta, la derrama económica generada por este sector representa cerca del 40 por ciento del ingreso turístico de la ciudad, equivalente a17 mil millones de pesos.

La organización, integrada por más de 170 empresarios, estima además que los servicios turísticos especializados para visitantes LGBT+ generan alrededor de 7 mil 600 empleos directos y mil 900 indirectos en la región, particularmente en la Zona Romántica, considerada el distrito queer más importante del puerto.

Con hoteles llenos, bares abarrotados y miles de visitantes celebrando hasta entrada la madrugada, Puerto Vallarta reafirmó por qué es uno de los destinos favoritos de la diversidad en América Latina y una de las capitales del orgullo en México.