¿Quién es Patrick Berg? El futbolista de Noruega idéntico a Simon Baker, actor de El mentalista

Patrick Berg es uno de los jugadores noruegos que llamó la atención en redes sociales, pero más allá que por su talento, el jugador destacó por su peculiar parecido con Simon Baker, el actor que protagoniza El Mentalista.

La serie de 2008 fue todo un éxito y duró 7 temporadas, por lo que la apariencia del actor quedó grabada en el público general. Fue por ello que al aparecer en la cancha, el actor no pasó desapercibido.

👀 Patrick Berg y su parecido con Simon Baker, actor de El Mentalista, que ha revolucionado las redes



💬 "No es la peor comparación"



😂📲 El vídeo que ha subido la cuenta e la selección noruega pic.twitter.com/iSadP0OE4t — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 9, 2026

En el pasado, le han preguntado a Patrick sobre su opinión sobre el parecido con Simon Baker, ante lo que él ha admitido que sí nota cierto parecido con el famoso, pues aseguró que “no es la peor comparación que podría tener”.

¿Quién es Patrick Berg?

Patrick Berg es un futbolista noruego que juega de centrocampista en el F. K. Bodø/Glimt de la Eliteserien. Nació el 24 de noviembre de 1997, por lo que tiene 28 años de edad.

Su carrera comenzó en 2014. En 2020 y 2021 ganó la Eliteserien, siendo el capitán y el mejor jugador del campeonato en este último año. Tras estos éxitos fue traspasado al Racing Club de Lens, equipo con el que firmó un contrato hasta junio de 2026. Sin embargo, tras unos meses en Francia en los que jugó 19 partidos, regresó al F. K. Bodø/Glimt en agosto de 2022.

En septiembre de 2020 fue convocado por primera vez con la selección absoluta para el partido de clasificación para la Eurocopa 2020 frente a la selección de fútbol de Serbia y para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA 2020-21 frente a la selección de fútbol de Rumania y la selección de fútbol de Irlanda del Norte.

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