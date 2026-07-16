Luis Chávez, el futbolista que pasó hambre y durmió bajo un puente antes de llegar a Europa y a la Selección Mexicana

La historia de Luis Chávez es una de las más impactantes del futbol mexicano reciente. Antes de convertirse en seleccionado nacional y dar el salto al futbol europeo, el mediocampista atravesó momentos de extrema necesidad que estuvieron cerca de truncar su sueño de convertirse en profesional.

Fue Miguel Herrera, quien lo dirigió durante su paso por Xolos de Tijuana, quien reveló el difícil pasado del futbolista al recordar una conversación que sostuvo con él después de un partido en el que consideró que el mediocampista no había mostrado su mejor versión.

El estratega recordó que Chávez llegó incluso a dormir bajo un puente mientras esperaba una oportunidad para probarse con algún equipo profesional.

Dormía bajo un puente y se escondía para poder comer

Según relató el ‘Piojo’ Herrera en el programa De la que Pica, el hoy futbolista del Tricolor también llegó a esconderse dentro de la casa club del Atlante junto a otros jóvenes para poder dormir bajo techo y conseguir algo de comida.

Cuando era descubierto por el personal del club, era obligado a salir y nuevamente regresaba a dormir bajo un puente para presentarse al día siguiente a entrenar.

La historia sirvió para que Herrera le recordara todo lo que había tenido que superar y exigirle que nunca dejara de competir al máximo nivel.

“Tú eres un tipo que tiene una historia de lucha y de entrega para llegar hasta aquí”, recordó el entrenador haberle dicho al futbolista durante aquella charla que marcó un antes y un después en su carrera.

🗣️ “Dos jugadores que me les acerqué y les dije: ‘Ustedes prepárense porque futbolistas no van a ser’”.



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Del sacrificio al futbol europeo

Con el paso de los años, Luis Chávez transformó aquella historia de adversidad en una carrera llena de éxitos. Después de consolidarse en la Liga MX, se convirtió en uno de los mediocampistas más importantes del futbol mexicano y logró dar el salto al futbol europeo.

Su rendimiento con la Selección Mexicana también lo colocó entre los jugadores más destacados del país, siendo pieza importante durante la Copa del Mundo y consolidándose como uno de los referentes del mediocampo nacional.

La revelación de Miguel Herrera recordó que detrás del éxito deportivo existen historias de sacrificio pocas veces conocidas. En el caso de Luis Chávez, el camino hacia la élite comenzó muy lejos de los grandes estadios: bajo un puente y con la determinación de no renunciar nunca a su sueño.

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