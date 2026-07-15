El fenómeno Gilberto Mora: el mexicano ya compite con Lionel Messi, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo fuera de la cancha

La actuación de Gilberto Mora en el Mundial 2026 disparó su popularidad a nivel internacional.

El impacto de Gilberto Mora en el Mundial 2026 no solo se reflejó dentro de la cancha. Mientras maravillaba al mundo con su futbol, también conquistó las redes sociales. La joya de la Selección Mexicana terminó la Copa del Mundo como el sexto futbolista que más seguidores ganó en Instagram, confirmando que su fenómeno ya trasciende lo deportivo.

Con 5.7 millones de nuevos seguidores, el mediocampista mexicano quedó por detrás únicamente de Vozinha, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. y Lionel Messi, compartiendo un listado reservado para algunas de las figuras más importantes del futbol mundial.

“Morita” se mete entre las máximas estrellas del futbol

El ranking de jugadores con mayor crecimiento en Instagram durante el Mundial 2026 quedó conformado por auténticas leyendas y referentes internacionales:

Vozinha: 28.4 millones

Erling Haaland: 24 millones

Cristiano Ronaldo: 10 millones

Neymar Jr.: 6.5 millones

Lionel Messi: 5.8 millones

Gilberto Mora: 5.7 millones

La diferencia con Lionel Messi fue de apenas 100 mil seguidores, una cifra que refleja la enorme atención internacional que generó el mexicano durante el torneo.

El crecimiento de Gilberto Mora no fue producto de la casualidad. Con apenas 18 años, el futbolista se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo gracias a su personalidad, talento y actuaciones decisivas con la Selección Mexicana, lo que despertó el interés de aficionados de distintos países.

El nuevo fenómeno del futbol mexicano

Mientras millones de personas descubrieron a Gilberto Mora durante el Mundial, el mexicano también comenzó a posicionarse como una de las nuevas figuras del futbol internacional fuera del terreno de juego.

Su irrupción provocó que miles de aficionados siguieran de cerca cada uno de sus partidos, entrevistas y publicaciones, convirtiéndolo en uno de los jugadores con mayor crecimiento digital del torneo.

Estar dentro del Top 6 de futbolistas con más nuevos seguidores, compartiendo lista con nombres como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar Jr. y Erling Haaland, confirma que el Mundial 2026 no solo impulsó la carrera deportiva de Gilberto Mora, sino que también lo consolidó como una de las figuras con mayor proyección mediática del futbol internacional y el nuevo rostro del futbol mexicano.

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