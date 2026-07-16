Guillermo Almada inicia la limpia en América; no registra a tres extranjeros para al Apertura 2026

Arranca un nuevo campeonato y dentro del América los cambios no paran. Luego de la salida de André Jardine se dio la llegada de Guillermo Almada, quien al parecer instauró mano fuerte en el club, pues tres jugadores extranjeros no fueron registrados para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Rodrigo Dourado, Víctor Dávila y Vinicius Lima no aparecen, al momento de esta nota, en los registros oficiales del América en la página de la Liga MX. Estos tres jugadores no entran en el plan de Guillermo Almada para lo que será su primer torneo como estratega de las Águilas.

¡Guillermo Almada es Águila! 📋🫡



Bienvenido al Club América, Profe. Juntemos esfuerzos y luchemos con grandeza por nuestros objetivos. 🦅 pic.twitter.com/3CRxPTpkwh — Club América (@ClubAmerica) June 10, 2026

Para suplir las bajas de Dourado, Dávila y Lima, el entrenador azulcrema le dio la bienvenida a Esteban Lozano y Emilio Lara, dos jugadores que regresan a las filas del conjunto de Coapa tras etapas fuera.

Víctor Dávila nunca fue el jugador que se esperaba y mucho menos la sombra de aquel hombre determinante en el León. Rodrigo Dourado quedó lejos del nivel mostrado en Atlético de San Luis y Vinicius Lima tuvo poco tiempo para demostrar su valía.

América de Almada sufre su primera baja

Faltan pocos días para el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y llegaron malas noticias para la afición del Club América, que informó que su delantero Alejandro Zendejas no estará para el arranque de las acciones.

La grandeza se construye todos los días.

Hoy comienza una nueva etapa.



Bienvenido al Club América, Guillermo Almada. 🦅💛💙#AlmadaEsÁguila #GrandesDeCorazón pic.twitter.com/n0E5zlRBqZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

“PARTE MÉDICO. El Club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”, dice el mensaje de las Águilas en sus redes sociales.

El conjunto de Coapa comentó que el delantero de Estados Unidos tuvo una limpieza articular en rodilla derecha y que estará al cien por ciento dependiendo de su evolución. Pero todo parece indicar que se perderá el arranque del campeonato mexicano.

Alejandro Zendejas formó parte de la plantilla de la Selección de Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026, pero tuvo poca participación. Las Águilas no informaron si el procedimiento de limpieza corresponde a una dolencia provocada por la concentración con su país.

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