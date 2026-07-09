¿La Cachirula se adelanta al América y revela la nueva playera de las Águilas? La FOTO que causa polémica

Falta poco para que arranque un nuevo torneo de la Liga MX y hay equipos ya revelaron sus uniformes para la Temporada 2026-2027, pero faltan algunos, como el América, que no los ha anunciado oficialmente, pero al parecer la cantante Cachirula lo filtró en sus redes sin querer.

En su cuenta de Instagram la cantante subió una historia en donde sale con una playera del América y despertó conversación en redes, pues aficionados señalaron que podría tratarse de la nueva piel del cuadro de Coapa. Sin embargo, el jersey que porta la Cachi es de temporadas pasadas.

Se sabe que la playera que salió en las historias de la Cachirula no es la nueva porque es bajo el patrocinio de Nike, marca que dejó de vestir a los azulcremas desde hace dos torneo. Las Águilas ahora usan Adidas.

La foto de la Cachirula que generó polémica por el uniforme del América ı Foto: Especial

El posible jersey del América para el Apertura 2026

Aunque la playera de la Cachirula generó muchos comentarios, en redes al parecer sí se filtró la nueva indumentaria del Club América para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La que supuestamente es la nueva playera del América tiene el escudo en un tamaño considerable en la parte del pecho, abajo del logo de la marca que los viste. De igual manera, en la zona de lo que comúnmente se le dice “la panza” está el patrocinio de Caliente. Es un amarillo que ocupa toda la camiseta, dejando atrás los rombos del viejo modelo.

La playera tiene un leve difuminado del escudo del club por toda la parte frontal. En los hombros y las mangas tiene un detalle de tres bandas, en donde una es roja. El tono del amarillo es más crema que el utilizado el semestre pasado y que se asemeja al de 2022.

𝘾𝙡𝙪𝙗 𝘼𝙢𝙚𝙧𝙞𝙘𝙖 𝟐𝟔-𝟐𝟕 𝙃𝙤𝙢𝙚 𝙆𝙞𝙩 𝙇𝙚𝙖𝙠𝙚𝙙 - 𝙇𝙤𝙣𝙜-𝙎𝙡𝙚𝙚𝙫𝙚 𝙑𝙚𝙧𝙨𝙞𝙤𝙣



Footy Headlines can now leak 3 new pictures of the Adidas Club America 26-27 home kit, replica long-sleeve version. Although it is a fake, the design is identical to the real… pic.twitter.com/0V3GmfHoif — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 7, 2026

¿Cuándo debuta el América en la Liga MX?

El Club América sigue en su preparación rumbo al arranque del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo entra en una nueva era al mando de Guillermo Almada. Las Águilas tienen su primer juego del semestre el sábado 18 de julio ante el Querétaro.

Mientras llega el día de este duelo, los de Coapa enfrentan un juego amistoso ante el LA Galaxy en Estados Unidos este sábado 11 de julio. Cabe recordar que luego de iniciar la liga mexicana habrá una pausa en las primeras jornadas por la Leagues Cup, en donde se enfrenta a equipos de la MLS.

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