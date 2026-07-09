Conor McGregor regresa a la UFC y protagoniza un tenso cara a cara con Max Holloway previo a UFC 329 (VIDEO)

Conor McGregor y Max Holloway tienen intenso cara a cara antes de su pelea en UFC

En 2021 fue la última vez que vimos a Conor McGregor en la UFC. Cinco años después la espera parece haber terminado, pues la super estrella irlandesa tiene programado un combate ante Max Holloway este sábado en UFC 329 y los peleadores tuvieron un intenso cara a cara.

Conor McGregor y Max Holloway, al igual que el resto de los peleadores de la cartelera, tuvieron un cara a cara y, como en sus mejores tiempos, el combatiente europeo subió lleno de energía. Miró fijamente a los ojos al hawaiano, quien no le tuvo miedo a McGregor.

Max Holloway fue el primero en subir al estrado. Caminó lento, despreocupado, tenía puestos unos lentes de sol y un chaleco (que parecía ser blindado). Conor McGregor llegó al escenario como una fiera que acaba de ser liberada; casi de un salto se puso delante de Holloway, le arrebató de la cara sus gafas y empezó la primera batalla.

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Conor pegó su frente a la de Max, ninguno dio un paso atrás. Se plantaron con fuerza en el suelo, empujaron sus cuerpos mientras la afición gritaba. Ambos tenían sus puños en lo alto, esperando que algunos perdiera la calma para soltar las primeras bombas.

Antes que la cosa se saliera de control apareció Dana White, Presidente de la Ultimate Fighting Championship, quien se puso en medio de los peleadores para separarlos. Holloway terminó visiblemente molesto y se marchó con un rostro de pocos amigos. Conor McGregor se quedó a disfrutar de los gritos de la gente y lanzar besos.

Conor McGregor regresa tras una largo periodo de inactividad

Cuando Conor McGregor suba a la jaula para pelear ante Max Holloway habrán pasado cinco años desde la última vez que estuvo en un combate profesional. El 10 de julio de 2021 fue la aparición más reciente de The Notorious. Pero desde su última victoria han pasado seis años.

En 2021 sostuvo dos combates similares en rival y resultado. Se enfrentó al estadounidense Dustin Poirier y cayó derrotado. La primera por TKO (golpes) y la segunda ocasión por TKO (parada médica).

Su victoria ante Donald Cerrone, por una patada a la cabeza en el primer round, fue su última victoria. Antes de ese combate perdió ante su más grande rival; el ruso Khabib Nurmagomedov.

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