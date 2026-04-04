¡NADIE LO ESPERABA! Conor McGregor reaparece en Irlanda y lo que pasó en su pelea de boxeo dejó a todos sorprendidos (VIDEO)

El artemarcialista Conor McGregor reapareció en una pelea de box en Dublín, Irlanda, sorprendiendo a muchos aficionados, pues nadie esperaba que la máxima figura en la historia de la UFC estuviera en una exhibición ante un boxeador local.

Luego de muchos años lejos de las MMA y con constantes rumores de su vuelta a la UFC, The Notorious se puso los guantes para participar en un combate de exhibición ante el amateur irlandés Barry Nolan.

Conor McGregor did a surprise three-round boxing exhibition match in Ireland today 😳



He scored two standing eight counts 👀 pic.twitter.com/QjDHOVyqPT — Happy Punch (@HappyPunch) April 4, 2026

Lo que más sorprendió es que Conor McGregor no ha perdido el instinto asesino propio de un peleador de élite. En su natal Dublín el excampeón de peso pluma y ligero de UFC se subió al cuadrilátero en una función tradicional de Viernes Santo en el Crumlin Boxing Club.

Su rival fue el local Barry Nolan, quien, de acuerdo con reportes locales, tuvo hasta ocho conteos de protección a causa de la intensidad con la que golpeaba McGregor, quien se sabe no ha dejado de entrenar, pero es la primera vez que se le ve peleando fuera de un sparring.

Conor McGregor, de 37 años de edad, parece que se prepara para un posible retorno a la UFC, en donde rivales no le faltan o incluso un combate en una promotora nueva. Hay rumores de un mega combate ante Nate Díaz en MVP Promotions, empresa de Jake Paul que incursionó en las MMA.

La última vez que había una pelea acordada de McGregor en UFC fue en 2024, cuando el irlandés fue entrenador en The Ultimate Fighter y su rival sería Michael Chandler. La reyerta estaba programa para el 29 de junio de 2024 en el pleito estelar en UFC 303 en peso welter.

La empresa de las tres letras canceló la pelea el 13 de junio de 2024 debido a una lesión de McGregor, quien se rompió un dedo del pie. Desde entonces McGregor ha estado afuera de la UFC.

Conor McGregor se convirtió en pieza clave para popularizar las MMA. Su impacto mediático fuera de la jaula, con una habilidad nata para vender peleas y rivalidades con el micrófono era correspondido con un striking élite que lo llevó a ser el primer doble campeón simultáneo de la UFC, sosteniendo los cinturones de peso pluma y ligero.

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