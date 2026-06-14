Costa de Marfil se estrena en la Copa del Mundo 2026 con agónico triunfo sobre Ecuador

Costa de Marfil se impuso a Ecuador por la mínima diferencia en su debut en la Copa del Mundo 2026.

Amad Diallo marcó al minuto 90 el gol con el que Costa de Marfil firmó sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo 2026 tras vencer 1-0 a Ecuador en Filadelfia, en el cierre de la primera jornada del Grupo E de la justa tripartita.

La Tricolor tuvo como su principal enemigo en el primer lapso al poste, pues estrelló dos veces el esférico en el metal, la primera de ellas tras un disparo de John Yeboah, con un potente disparo al minuto 23 que pegó en el larguero; la segunda ocurrió al 30′ luego de un intento de Pedro Vite, futbolista de Pumas.

AMAD 90'



Ivory Coast 🇨🇮 1 : 0 🇪🇨 Ecuador pic.twitter.com/ZTgMv1SXnK — World Cup Arena (@WC2026Arena) June 15, 2026

El poste le dio la espalda a Costa de Marfil en los primeros momentos de la segunda parte, luego de un tiro de Elye Wahi al minuto 52.

Una gran multitud de ecuatorianos acudió al estadio de las Águilas de Filadelfia para ver la presentación de su selección en Norteamérica 2026, la quinta justa mundialista a la que asiste la Tri.

Costa de Marfil define el encuentro sobre la hora

Amad Diallo se convirtió en el héroe de Costa de Marfil, cuando al minuto 90 marcó el tanto del triunfo para los africanos con una definición por abajo a la base del poste, a pase de Wilfred Singo.

Próximos encuentros de Costa de Marfil y Ecuador

Las selecciones de Ecuador y Costa de Marfil regresan a las canchas el próximo sábado 20 de junio, cuando se realice la segunda jornada del Grupo E de la Copa del Mundo 2026.

Los elefantes chocan ante la favorita Alemania en duelo a celebrarse en Canadá, en la ciudad de Toronto. Por su parte, la escuadra sudamericana enfrenta a la debutante Curazao en cotejo a disputarse en el Estadio Kansas City.

EVG