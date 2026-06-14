Bélgica vs Egipto: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo G de la Copa del Mundo 2026

Bélgica se enfrenta a Egipto en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026

El Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, es sede de un choque de pronóstico reservado en la fase de grupo de la Copa del Mundo 2026 entre Bélgica y Egipto, selecciones que sortearon sus respectivas eliminatorias sin derrota. El cotejo forma parte del Grupo G, que completan Irán y Nueva Zelanda.

Aunque se les considera una gran selección, los belgas constantemente están lejos de poder codearse verdaderamente con la élite del deporte. Han tenido equipos muy competitivos y lo más lejos que llegaron fue un tercer lugar en Rusia 2018.

Sin embargo, la generación dorada de los Red Devils sufrió un duro revés en Qatar 2022, donde fue eliminada en un grupo en donde los que avanzaron fueron Croacia y Marruecos.

Your 2026 World Cup squad. 📸 pic.twitter.com/oz80r9NSw3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 5, 2026

¿Dónde ver Bélgica vs Egipto de la Copa del Mundo 2026?

El partido entre Bélgica y Egipto, correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, inicia este lunes 15 de junio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de VIX.

Día: Lunes 15 de junio

Hora: 13:00 horas

Transmisión: VIX

Matchday minus one.👀 pic.twitter.com/SD3WYHcdUe — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 14, 2026

Posibles alineaciones

Bélgica: Courtois; Meinier, Ngoy, Theate, Castagne; Onana, Tielemans, De Bruyne; Doku, Trossard; De Ketelaere

Egipto: Shobeir; Hany, Yasser Ibrahim, Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Marawan Attia, Mohanad Lasheen; Salah, Emam Ashour, Trezeguet; Marmoush

Egipto regresa a una Copa del Mundo

La Selección de Egipto regresa a la Copa del Mundo luego de su participación en Rusia 2018. Es una gran oportunidad, y última, de ver en acción del Faraón Mohamed Salah, quien con 33 años quiere demostrar su impacto con su equipo.

Los Red Devils llegan comandado por Rudi Garcia, quien va a mezclar a los últimos elementos de la generación dorada que comanda por tres años el ranking de la FIFA.

Las estrellas como Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne se enfrascan en su última Copa del Mundo, y para buscar ese paso final estarán acompañados por jóvenes como Jérémy Doku, quien es la gran arma en ofensiva y quien parecen descansar las esperanzas de progreso.

Bélgica y Egipto se midieron previo al Mundial de 2022 en un amistoso de preparación para los Diablos Rojos que los Faraones ganaron por 2-1.

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