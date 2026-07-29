“Es un sueño”, Zidane asume el timón de Francia

EL MAGO, ayer, en su presentación con la Selección de Francia

Zinedine Zidane cumplió su “sueño” al ser nombrado como nuevo director técnico de la Selección de Francia, cortando una espera de cinco años para ocupar el banquillo, tras salir del Real Madrid en 2021 y descansar.

“Estoy emocionado. La selección de Francia te hace soñar. Tenemos jugadores extraordinarios, un equipo extraordinario”, dijo en su presentación Zizou, quien llega para sustituir a Didier Deschamps al frente de Francia.

El Dato: Como internacional galo anotó 31 goles en todas las competencias durante sus 108 juegos disputados.

Desde que dejó a los merengues, el exmediocampista no dirigió a ninguno. Aguardó pacientemente el llamado de su país, al que llevó a la gloria como, posiblemente, su mejor jugador de todos los tiempos en 1998, cuando consiguieron su primer título mundial.

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“He esperado cinco años por esta oportunidad, por eso estoy un poco emocionado. Siempre he seguido a este equipo como aficionado y también como futuro entrenador, no lo voy a ocultar”, agregó Zidane. “Por eso no acepté un club. Me dije que lo único que quería hacer después de Madrid era tomar las riendas de la selección de Francia”, comentó.

2 títulos mayores ganó Zizou con Francia

El presidente de la Federación Francesa de Futbol, Philippe Diallo, anunció el nombramiento de Zidane en la sede de la FFF en París y señaló que se le otorgó un contrato de cuatro años. Diallo calificó la contratación como “un momento excepcional” y describió al nuevo timonel como “una de las leyendas del futbol francés”.

Aseguró que en este lustro de espera tuvo acercamientos de otras instituciones. “Tuve algunas ofertas durante los cinco años que estuve fuera para hacerme cargo de un club. Las rechacé todas por la selección de Francia. Era lo único que quería hacer”, reiteró.

El Mago calificó asumir el cargo como “una alegría inmensa” que lo dejan lleno de emociones y avisó al resto de selecciones: “Estoy listo para el desafío”.

El originario de Marsella elogió a su antecesor, Didier Deschamps, quien ganó el Mundial de 2018 y dejó el cargo tras Norteamérica 2026, en la que Les Bleus cayeron ante España en las semifinales.

“Lo daré todo para que este equipo pueda ganar. También me gustaría felicitar a DD (Deschamps) por estos años notables”, indicó.

PALMARÉS COMO ENTRENADOR ı Foto: Especial

El presidente de la FFF indicó que se reunió con Zidane para conversar en febrero de 2025, después de que Deschamps dijera que dejaría el cargo tras el Mundial de 2026. Zidane señaló que Francia jugaría de manera diferente a como lo hizo bajo Didier Deschamps.

“Lo que me motiva es el juego, yo era un número 10, me gustan los goles. Fui un líder en el campo y ahora quiero ser un líder por experiencia”, apuntó.

El primer partido de Zinedine Zidane será como visitante ante Turquía en la Liga de Naciones el 25 de septiembre, seguido de un encuentro en Bélgica tres días después.

Los aficionados en casa deberán esperar hasta el 2 de octubre para ver a Zidane en el Stade de France, cuando Francia juegue contra Italia, 20 años después de que fuera expulsado ante la azzurra en la final del Mundial de 2006 por darle un cabezazo al defensor italiano Marco Materazzi.

CAMBIOS DE DT ı Foto: Especial

“He anotado los cuatro partidos que vienen”, dijo Zidane, tocándose la frente. “Italia es especial, porque jugué allí, porque conozco gente, porque hablo italiano. Todas esas cosas”.

Era la opción lógica para tomar las riendas de Francia. El Mago ayudó a que los galos obtuvieran su primer título mundial en el 98. Marcó dos goles de cabeza en la final, en la victoria 3-0 contra Brasil en el Stade de France, y más tarde ese año ganó el Balón de Oro.

Nacido en Marsella de padres argelinos, Zidane creció jugando en el barrio de La Castellane. Inició su carrera en el Cannes a Burdeos y luego a dos de los clubes más grandes del mundo: el gigante italiano Juventus y Madrid.

Zinedine ganó títulos de liga con la Juve y Madrid y anotó una volea brillante para ayudar al Madrid a ganar la Champions en 2002.

Roberto Mancini, nuevo DT de italia

EL TIMONEL vivirá una nueva etapa como entrenador de Italia, que sigue en crisis, luego de no calificar a la ampliada Copa del Mundo 2026 con 48 selecciones. Mancini recibió la oportunidad luego de rumores que ponían a Andrea Pirlo, Pep Guardiola y Carlo Ancelotti como principales candidatos.

El presidente de la Federación Italia de Futbol, Giovanni Malagò, anunció el nombramiento de Mancini como nuevo seleccionador de Italia, después que Paolo Maldini renunciara el lunes, apenas 16 días después de haber sido nombrado.

“El tiempo se estaba acabando… Creí que la persona que debía convertirse en el nuevo seleccionador de Italia es Roberto Mancini, por toda una lista de razones”, manifestó Malagò.

Mancini condujo a la Azzurra al título de la Eurocopa de 2021, pero renunció de manera sorpresiva como seleccionador en agosto de 2023 y asumió a Arabia Saudita dos semanas después.

“Está claro que se han hecho todas las evaluaciones necesarias”, señaló Malagò cuando le preguntaron por la abrupta salida de Mancini.