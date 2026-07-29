México supera las 100 medallas y consolida liderato en los JCC 2026

Las imágenes del día │ Algunos de los atletas aztecas que tuvieron una jornada destacada en Santo Domingo.

En Lugar Santo Domingo,

República Dominicana

La delegación mexicana consolidó su liderato en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al rebasar la barrera de las 100 medallas, un hito histórico en esta edición que conmemora el centenario de la justa regional.

Las imágenes del día │ Algunos de los atletas aztecas que tuvieron una jornada destacada en Santo Domingo. ı Foto: Conade

Con 11 intensas jornadas aún por disputarse en territorio dominicano, el contingente tricolor mantiene un ritmo firme en el medallero, impulsado por actuaciones destacadas en disciplinas clave del programa olímpico como taekwondo, judo y ciclismo de pista.

Las imágenes del día │ Algunos de los atletas aztecas que tuvieron una jornada destacada en Santo Domingo. ı Foto: Conade

El taekwondo mexicano cerró su participación con broche de oro en el tatami. Este deporte de alta relevancia olímpica aportó un total de 16 metales a la cosecha nacional, destacando siete títulos regionales que reafirman el dominio del país en el área. Las coronas centroamericanas fueron conquistadas por figuras como Zaid Pérez, Iker Casas, William Arroyo, Daniela Souza, Nadia Ferreira y el triple medallista mundial Carlos Sansores.

El Dato: El tenis mexicano se estrenó en el medallero con las actuaciones de Julia García y Ana Sofía Sánchez. Ambas pelearon por el metal aureo y García fue la ganadora.

Las imágenes del día │ Algunos de los atletas aztecas que tuvieron una jornada destacada en Santo Domingo. ı Foto: Conade

Precisamente, Sansores selló la última presea dorada en la categoría de más de 87 kilogramos. El competidor olímpico compartió su motivación tras el triunfo: “Estoy muy contento, todo lo hago por el núcleo que es mi familia, Mariana, Ariel y Valentina, siempre pensando en mis hijas. Todo esto es por ellas”. El quintanarroense agradeció el respaldo de su equipo técnico al iniciar con éxito este nuevo ciclo olímpico, fijando sus próximas metas en el Campeonato Mundial de septiembre y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Por su parte, el judo mexicano concluyó sus competencias con una cosecha de diez medallas, distribuidas en cinco preseas de plata y cinco de bronce. En la jornada de clausura de esta disciplina, el equipo mixto sumó un subcampeonato tras caer en una reñida final ante la delegación de Venezuela. Este resultado significó la segunda medalla de plata en el torneo para la subcampeona olímpica de París 2024, Prisca Awiti, quien previamente se había colgado el segundo lugar en la modalidad individual.

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353 medallas ganó el país en los pasados JCC en San Salvador

El ciclismo de pista también entregó dividendos dorados para la causa azteca a pesar de las complejidades técnicas de la sede. Al competir en un velódromo de cemento y al aire libre, la pedalista Yarely Acevedo cumplió con los pronósticos. La vigente campeona mundial brilló como una de las máximas figuras de los juegos al imponerse con autoridad en la exigente prueba del ómnium, logrando su cometido de hacer resonar el himno nacional mexicano en tierras caribeñas.

Las imágenes del día │ Algunos de los atletas aztecas que tuvieron una jornada destacada en Santo Domingo. ı Foto: Conade

Finalmente, el tiro con arco continuó con una productiva jornada de metales, encabezada por la arquera Maya Becerra. La disciplina, considerada históricamente una de las cartas más fuertes y fiables de la delegación tricolor, comenzó a sumar con fuerza al tablero general, perfilando a México para mantener y extender la ventaja en la cima del medallero general durante los días restantes de competencia en Santo Domingo.

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Otros podios que sumaron en el medallero fueron en deportes que son de proyección a nivel regional, como el esquí acuático, badminton, gimnasia rítmica, patinaje de velocidad, gimnasia trampolín, surf, golf, tenis y ajedrez.

Las imágenes del día │ Algunos de los atletas aztecas que tuvieron una jornada destacada en Santo Domingo. ı Foto: Conade

En Santo Domingo hizo su aparición el medallista olímpico Osmar Olvera para dominar la preliminar de trampolín 3 metros, con un acumulado en seis saltos de 496.75 puntos, haciendo el 1-3 con Juan Celaya, abanderado de la delegación tricolor, quienes avanzaron a la final.

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En damas, Alejandra Estudillo impuso récord centroamericano como la mujer que más grado de dificultad ha ejecutado en la historia de los juegos, en la preliminar de la plataforma de 10 metros femenil, misma que encabezó con 327.70 puntos. Adriana Torres debutó a sus 16 años en esta misma prueba y avanzó en segundo con 323 unidades.