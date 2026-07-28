¿Cuándo llega el mexicano Noel León a la Fórmula 1 y en qué escudería correrá?

El regiomontano celebra el triunfo que consiguió, ayer, en el Gran Premio de Budapest, en la F2.

La sensación del fin de semana en el automovilismo fue Noel León, el piloto mexicano que corre en la Fórmula 2. Ganó el Gran Premio de Budapest, el primero en la historia de un connacional, lo que hizo que más miradas se volvieran hacia él.

En una entrevista con el portal web Motorsport, Noel León reconoció que sí hay acercamientos, pero que el problema no es ese, sino cómo, cuándo y en dónde se le daría la oportunidad de llegar a la Fórmula 1.

“Te mentiría si te dijera que no hay una oportunidad, porque sí que la hay. El problema es cómo, cuándo y cómo se hace, ¿sabes? Al final del día, como lo comentaba al principio del año, este año es sumamente importante para mí y el factor que me ayuda es que no estoy en ninguna academia y puedo elegir, mientras haya una oportunidad, dónde irme sobre mi futuro”, declaró.

Round 9 is in the books! ✅



The drivers look back on an action-packed weekend in Budapest 💭👇#F2 #HungarianGP pic.twitter.com/ozJip2HnGg — Formula 2 (@Formula2) July 28, 2026

León tiene las puertas aviertas con cualquier escudería

León reconoció que algo que le ayuda, a diferencia de otros pilotos, es que no está obligado a mantenerse en ninguna academia, lo que le permite decidir con quién sigue su carrera dentro del automovilismo.

“No estoy obligado a seguir en una academia, por decirlo así, como muchos otros pilotos que saben que va a ser muy difícil llegar a tener un asiento en esa academia y, al final del día, tienen que seguir ahí porque está su contrato. Yo, ahorita, tengo la oportunidad de saber con quién sí, con quién no”, añadió.

El originario de Monterrey, Nuevo León, se mantiene con los pies en la tierra, pese a haber ganado el fin de semana en Budapest, pero sabe que no se puede relajar si desea mantener ese ritmo al volante y seguir logrando grandes actuaciones en su carrera.

“Este fin de semana creo que cayó en el mejor momento la victoria. A mitad de año siempre hay muchas negociaciones y muchas cosas que se platican, y vino en el mejor momento. Entonces, nada, esperando que con la segunda parte de la temporada se arreglen muchas cosas y no estamos lejos del top 3 en el campeonato”, respondió en entrevista con Motorsport.