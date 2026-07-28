MLS humilla a la Liga MX en el Skills Challenge previo al Juego de Estrellas (VIDEO)

La MLS dominó a la Liga MX en el Skills Challenge la noche previa al All Star Game.

La MLS se impuso a la Liga MX en el Skills Challenge (Concurso de Habilidades) que se llevó a cabo un día antes del Juego de Estrellas entre ambas competencias, luego de que sus futbolistas ganaron tres de los cinco desafíos en el evento realizado en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Los jugadores de la liga mexicana reaccionaron al final para hacer más decorosa la derrota, al imponer en el Croosbar Challenge y en la prueba de relevos, pero el daño ya estaba hecho y será este miércoles cuando tengan la oportunidad de cobrar revancha en el All Star Game.

Los ganadores del MLS All-Star Skills Challenge pres. por @ATT. 🥇🎯 pic.twitter.com/WQZxhCqyfM — MLS Español (@MLSes) July 29, 2026

Así se impuso la MLS a la Liga MX en el Skills Challenge

El veterano delantero alemán Thomas Müller fue el primer vencedor de la MLS luego de ganar el Shooting Challenge (Reto de Disparo), prueba en la que rompió el récord del brasileño Evander.

El siguiente reto fue el Passing Challenge, en el que la MLS superó con claridad a la Liga MX después de que Tim Ream estableció un récord de 18 segundos para llevarse el triunfo, esto después de que el evento se reanudó tras una amenaza de tormenta eléctrica en Charlotte. Elías Montiel y Charly Rodríguez se quedaron en la preliminar de este reto.

El dominio de la MLS se acentuó con el triunfo obtenido en el All Star Goalie Wars, donde el canadiense Maxime Crépeau, del Orlando City, fue el ganador.

Pinpoint accuracy from Tim Ream. 👏



A dominant display in the MLS All-Star Passing Challenge pres. by @DawnDish. pic.twitter.com/8EaGdwFXNR — Major League Soccer (@MLS) July 29, 2026

Liga MX reacciona en últimos desafios del Skills Challenge

La primera victoria de la noche para la Liga MX llegó Javier Ruiz, del Necaxa, en el Crossbar Challenge, desafío de estrellar el balón en el travesaño.

El segundo y último triunfo de la noche para los representantes del balompié nacional fue el conseguido en el Relay Challenge (Prueba de Relevos), superando todas las fases con tiempo de 1:34, desafío que el conjunto estadounidense no completó.

El Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS se lleva a cabo este miércoles 29 de julio, también en el Bank of America Stadium, a partir de las 18:00 horas del Centro de México.

EVG