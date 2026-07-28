¿Cuándo compite Romina Hinojosa en el Tour de France Femenil?

La regiomontana Romina Hinojosa se alista para competir en el Tour de France Femenil.

La ciclista mexicana Romina Hinojosa estará en la mira de la afición nacional del 1 al 9 de agosto, cuando se lleve a cabo el Tour de France Femenil, que en la era moderna se celebra de forma oficial y consecutiva desde 2022.

El nombre oficial de la carrera es Tour de France Femmes avec Zwif, y este año llama la atención del público mexicano por la participación de Romina Hinojosa, una de las jóvenes ciclistas con más proyección que tendrá el honor de ser la primera pedalista azteca en correr esta importante carrera.

El Tour de France Femenil comienza apenas una semana después de que la versión varonil culminó con el tercer lugar del bajacaliforniano Isaac del Toro, quien precisamente es novio de Romina Hinojosa y la otra gran estrella del ciclismo mexicano en la actualidad.

¿Cómo es el Tour de France Femenil?

El Tour de France Femenil consta de nueve etapas, en las cuales el recorrido combina etapas llanas, de media montaña (colinas), alta montaña y contrarreloj individual.

La carrera se organiza anualmente por la Amaury Sport Organisation, y como ocurre en la versión varonil, las ciclistas compiten por los emblemáticos maillots oficiales (amarillo, verde, blanco y blanco con lunares rojos).

En el Tour de France Femenil compiten 22 equipos de nivel internacional con 154 ciclistas en la línea de salida.

Así será el Tour de France Femenil 2026

El Tour de France Femenil 2026 arranca con un histórico inicio en Suiza (recorriendo Lausana y Ginebra) antes de adentrarse en suelo francés para cruzar los exigentes macizos del Jura, el Macizo Central y los Alpes.

La carrera cuenta con una distancia total récord de 1,175 kilómetros y destaca por incluir por primera vez la mítica y temida ascensión al Mont Ventoux en la séptima etapa.

Romina Hinojosa, quien forma parte del Intermarché-Lotto Ladies, intentará dejar en alto el nombre de México en su primera participación en el Tour de France Femenil.

EVG