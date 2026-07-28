Ella es Romina Hinojosa, la ciclista mexicana que competirá en el Tour de France Femenil

Romina Hinojosa hará historia al convertirse en la primera ciclista mexicana en correr el Tour de France Femenil, apenas una semana después de que el bajacaliforniano Isaac del Toro dejó su nombre para la posteridad con el tercer lugar conseguido en la clasificación general de la carrera más importante del mundo.

Nacida en San Pedro Garza García, Nuevo León, Romina Hinojosa comenzó a competir en el ciclismo de alto rendimiento desde muy joven. Posteriormente dio el brinco hacia el circuito europeo y fue precisamente en el viejo continente donde ha desarrollado casi toda su carrera profesional.

Romina Hinojosa, de 23 años de edad y considerada una de las jóvenes ciclistas mexicanas con más proyección, actualmente corre para el Lotto-Intermarché Ladies, equipo profesional con el que participa en competencias internacionales de ruta.

Logros más destacados de Romina Hinojosa

Entre los principales logros de Romina Hinojosa destaca la medalla de plata que conquistó en la quinta etapa del Giro Mediterráneo Rosa, en Italia, un resultado que la consolidó como una de las promesas del ciclismo nacional.

A la par de su desarrollo como escaladora en terreno de alta montaña, la ciclista regiomontana combina sus entrenamientos en Europa con sus estudios universitarios a distancia en la Universidad de Arizona, en la que cursa programas enfocados en salud y nutrición.

La joven pedalista mexicana enfoca su preparación técnica en mejorar el cierre de velocidad y el esprint final. El Tour de France Femenil, a celebrarse del 1 al 9 de agosto, será una importante prueba para que Romina Hinojosa ratifique que es una de las mejores promesas del ciclismo nacional en la actualidad.

Romina Hinojosa y su relación con Isaac del Toro

Romina Hinojosa es novia de Isaac del Toro, la gran sensación del deporte mexicano en estos momentos luego de su gran desempeño en el Tour de France, en el que hizo historia con su tercer lugar.

Romina e Isaac se conocieron en el Tour de lÁvenir 2023, una de las competencias más relevantes para los ciclistas jóvenes, y a partir de ahí comenzaron a convivir y a percatarse de que comparten intereses similares dentro y fuera del ciclismo.

Su amistad evolucionó hasta que se formó el romance que actualmente viven. Ambos se acompañan en sus procesos de preparación para sus competencias y se apoyan en todo momento.

EVG