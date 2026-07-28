Lucy López Cruz: Fallece primera medallista olímpica a los 96 años de edad

Este 27 de julio la familia de la deportista olímpica chilena Lucy López Cruz confirmó que perdió la vida a los 96 años de edad, mientras se encontraba en su residencia ubicada en la comuna de Providencia.

Medios chilenos compartieron que los restos de Lucy López Cruz serán velados en la Parroquia Santa Gemita de Ñuñoa, y que el 29 de julio se llevará a cabo la misa y el funeral de la deportista olímpica.

La pérdida de Lucy López Cruz es reconocida no solamente porque fue deportista olímpica, sino porque durante los juegos Panamericanos que se realizaron en Buenos Aires en 1951 se convirtió en la primera mujer en ser medallista.

Lucy López Cruz en los Juegos Panamericanos de Argentina de 1951 ı Foto: Especial

¿Quién fue Lucy López Cruz?

Lucy López Cruz nació el 18 de julio de 1930 en Santiago de Chile, y a los 21 años de edad se convirtió en la primera mujer chilena en obtener una medalla durante los Panamericanos, en donde obtuvo una medalla de plata en salto alto.

Lucy López Cruz era hija de Erasmo López Pérez, el dirigente y fundador de la Federación de Basquetbol de Chile, quien además organizó el primer Sudamericano de basquetbol en Chile en 1931.

Lucy López Cruz en los Juegos Panamericanos de Argentina de 1951 ı Foto: Especial

Pese a que desde muy temprana edad se interesó en el deporte profesional, dejó de lado las competencias tras convertirse en madre; sin embargo, continúo su carrera deportiva como entrenadora de atletismo y voleibol en distintas instituciones académicas de Chile.

La medallista olímpica se desempeñó como secretaria de la Corporación Maratón de Santiago hasta febrero del 2025, y fue reconocida por el Círculo de Periodistas deportivos en 2010 como Mejor Antigua Deportista, y en 2023 por su Trayectoria Deportiva.

En 2023 Lucy López Cruz también fue parte del grupo de leyendas del deporte que estuvieron encargadas de encender el pebetero durante la ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional.

La miembro de la Asociación Atlética de Santiago, y miembro de la Panathlon Chile, Lucy López Cruz, se casó con Sergio Restovic Luksic, con quien tuvo cuatro hijos de nombre Lucy, Sergio, Dragomir y Rodrigo.

Lucy López Cruz en los Juegos Panamericanos de 2023 ı Foto: Especial

En entrevista con Liga Epilepsia, Lucy López Cruz compartió que en su casa siempre se hablaba sobre deportes, por lo que se comenzó a interesar en el atletismo desde muy temprana edad luego de asistir a un Sudamericano de atletismo.

Dijo que los deportes brindan seguridad y confianza a las personas, y que estos enseñan el trabajo en grupo y el sentido se ser compañero y perseguir la superación personal.

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