¡Cierre dorado! Selección Mexicana de natación artística se despide del Campeonato Panamericano con oro en rutina libre

La selección mexicana ganó el oro en rutina libre en el Campeonato Panamericano de natación artística.

La Selección Mexicana de natación artística conquistó su quinta y última medalla de oro en el Campeonato Panamericano con sede en Santiago de Chile, esto después de lograr el primer lugar en la prueba de rutina libre.

Con una brillante ejecución de las sirenas mexicanas, la cual les dio 196.9498 puntos, el equipo tricolor aseguró el metal dorado en territorio chileno, en el último día de competencia en el Campeonato Panamericano.

¡BROCHE DE ORO! 🇲🇽🏊🏻‍♀️



La selección mexicana de natación artística cierra con la presea dorada 🥇 en la final de equipo rutina acrobática femenil senior, con lo que sellan una brillante actuación en el Campeonato Panamericano de Natación Artística Santiago 2026 🇨🇱.

¡Felicidades!🎉 pic.twitter.com/JOav2bDvO7 — CONADE (@conadeoficial) April 11, 2026

Joana Jiménez, Glenda Inzunza, Carolina Arzate, Pamela Toscano, Nayeli Mondragón, Camila Argumedo Daniela Ávila y Miranda Barrera conquistaron para la selección mexicana esta presa dorada en la capital de Chile.

¿Quiénes ganaron las otras medallas de oro para México?

Diego Villalobos conquistó dos de los cinco oros de México en el Campeonato Panamericano de natación artística en Santiago de Chile, uno en solo técnico y otro en dueto mixto con Nayeli Mondragón.

La otra medalla aúrea de México en esta competencia fue la conseguida por Joana Jiménez y Fernanda Arellano en dueto técnico.

Por su parte, Itzamary González se colgó el oro en el último día del Campeonato Panamericano de natación artística tras lograr 218.3038 puntos en la final de solo libre femenil senior. La originaria del Estado de México se despidió de la justa con tres metales.

¡CAMPEONA PANAMERICANA! 🇲🇽🏊🏻‍♀️



La mexicana Itzamary González gana la medalla de oro 🥇 en la final de solo libre femenil senior, con un total de 218.3038 puntos, en el Campeonato Panamericano de Natación Artística Santiago 2026.



🥇🇲🇽

🥈🇵🇪

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Otras medallas que ganó México

México también ganó tres medallas de plata durante el Campeonato Panamericano de natación artística en Santiago de Chile.

Itzamary González y Fernanda Arellano se colgaron la presea de segundo lugar en rutina libre. Camila Argumedo y Daniela Ávila, por su parte, la obtuvieron en la categoría técnica.

La otra plata de México en el Campeonato Panamericano de natación artística fue en conjunto, en la prueba técnica.

EVG