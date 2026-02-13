¡Orgullo nacional! Diego Villalobos conquista la plata en Copa del Mundo de natación artística

Diego Villalobos ganó la presea de plata en la Copa del Mundo de natación artística en Medellín, Colombia.

El mexicano Diego Villalobos puso en alto el nombre de México al conquistar la medalla de plata en la Copa del Mundo de natación artística que se lleva a cabo en Medellín, Colombia. Quedó en segundo lugar en la prueba de solo técnico.

Después de presentar su rutina, el originario de Guadalajara, Jalisco, consiguió un total de 207.1000 puntos, cosecha con la que logró subirse al podio en el segundo lugar, pues terminó detrás del británico Ranjuo Tomblin, quien sumó 223.8033 unidades.

Diego Villalobos hace historia 🇲🇽✨⁰Le da a México la primera medalla en la Copa del Mundo de Natación Artística Medellín 2026 🥈⁰207.100 pts en Solo Técnico para subir al podio.

¡ORGULLO NACIONAL! pic.twitter.com/4XoznXHYmL — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 14, 2026

Detrás del mexicano Diego Villalobos culminó el kazajo Viktor Druzin, quien se hizo de la presea de bronce al registrar 200.5833 puntos.

Diego Villalobos gana su quinta medalla en campeonato mundial

Con la conseguida en Medellín 2026, el mexicano Diego Villalobos llegó a cinco medallas obtenidas en campeonatos del mundo.

El nadador artístico tapatío logró su primer metal en Fukuoka 2023, donde se hizo de la plata en dúo libre mixto. En Doha 2024 cosechó dos bronces, uno en dúo técnico mixto y otro en dúo libre mixto.

La medalla más reciente que Diego Villalobos había conseguido fue el bronce en solo técnico en la edición de Singapur 2025.

#NataciónArtística 🏊‍♀️ 🏊‍♀️



¡LA PRIMERA DE 2026! 🥈



Diego Villalobos 🇲🇽 consigue la PRIMERA MEDALLA de Copas del Mundo en 2026 para México 🇲🇽 con su plata 🥈 en el solo técnico individual de la Copa del Mundo de Medellín 🇨🇴 con una puntuación de 207.1000 pic.twitter.com/uAE0IMOrrK — 🇲🇽 Central Olímpica 🇲🇽 @ Milano-Cortina 🇮🇹 (@JJOO_MX) February 13, 2026

Las próximas competencias de Diego Villalobos

La competencia de natación artística en Medellín fue la primera parada de la Copa del Mundo, lo que a Diego Villalobos le sirve como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en Santo Domingo en julio y agosto.

La próxima parada del serial de Copa del Mundo de natación artística será en marzo en París, Francia. Posteriormente será en Xi’an (China) y España para cerrar con la gran final en Toronto, Canadá.

Diego Villalobos fue el primer mexicano en entrar en acción en la Copa del Mundo de natación artística. También competirán Joana Jiménez, Daniel Ávila, Regina Alferez, Glenda Inzunza, Pamela Toscano, Sofía Valenzuela, Carolina Arzate Miramar Barrera y Citlali Nuño.

EVG