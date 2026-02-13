Así fue el último Chivas vs América en el que el Rebaño llegó como líder de la Liga MX (VIDEO)

Una imagen del Chivas vs América del Clausura 2015, el clásico nacional más reciente al que el Rebaño llegó como líder de la Liga MX.

Chivas llega como líder de la Liga MX al clásico nacional contra el América de la Jornada 6 del Clausura 2026, algo que no ocurría desde el Clausura 2015, la ocasión más reciente en la que el Rebaño disputó el duelo ante las Águilas como puntero del campeonato.

Fue el 26 de abril del 2015, en la Fecha 15 del Torneo Clausura de aquel año, cuando el Guadalajara recibió al conjunto azulcrema en el Estadio AKRON, precisamente sede del encuentro de este sábado 14 de febrero.

Chivas y América dividieron unidades en aquel clásico nacional del Clausura 2015, en un juego que los de Coapa comenzaron ganando con un espectacular gol de Paul Aguilar, pero los rojiblancos igualaron en el complemento gracias a un tanto de Aldo de Nigris.

¿Quién era DT de Chivas la última vez que llegó como líder al clásico nacional?

José Manuel ‘Chepo’ de la Torre era el director técnico de las Chivas en aquel Clausura 2015. Fue la segunda etapa del exjugador en el banquillo del Rebaño, el cual ya había ocupado del 2006 al 2007.

Ahora es el argentino Gabriel Milito el que está al frente del Guadalajara, equipo del que asumió el timón en el pasado Apertura 2025.

Por su parte, el América tenía como estratega en aquel Torneo Clausura 2015 al uruguayo Gustavo Matosas, quien solamente estuvo en aquel semestre en el banquillo azulcrema.

El liderato y gran momento de las Chivas en el Clausura 2026

Chivas ha sido el mejor equipo del Clausura 2026, pues es el único que consiguió la victoria en las primeras cinco jornadas del torneo, por lo que es líder y además marcha con paso perfecto de 15 puntos.

El Guadalajara de Gabriel Milito acumula casi el doble de puntos que el América, que llega al clásico nacional con una cosecha de ocho unidades.

Sin embargo, el cuadro dirigido por el brasileño André Jardine ganó sus últimos dos juegos de Liga MX y no recibió gol, por lo que promete no ponerle las cosas fáciles a las invictas Chivas.

Pachuca, FC Juárez, Querétaro, Atlético de San Luis y Mazatlán salieron con las manos vacías ante el Rebaño en las primeras cinco jornadas del Clausura 2026. El América quiere poner fin a la buena racha de su archirrival.

EVG