Después de 11 años, Chivas llega al Clásico Nacional como líder general

Llegó la hora de la verdad para Chivas. Su duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX será el parteaguas para definir si el equipo de Gabriel Milito está para pelear en lo más alto y con los poderosos del campeonato, pues enfrenta al América en el Clásico Nacional.

El Rebaño llega a este partido como líder de la competencia e invicto, pues de 15 puntos disputados suma la misma cantidad en la tabla general. La última ocasión que el Guadalajara aterrizó en este partido en la cima de la competencia fue en el Clausura 2015.

El Dato: Chivas y América vivieron su primer gran momento de antagonismo en 1964, en la final del Campeón de Campeones que ganó el Rebaño por 0-2 en la CDMX.

En aquella ocasión, los tapatíos eran dirigidos por José Manuel de la Torre y el partido finalizó con un empate a un gol, celebrado en el Estadio AKRON.

Las Águilas necesitan levantar el vuelo, pues a media semana demostraron muchas carencias en su duelo de la Concacaf Champions Cup. Empataron 0-0 contra el Olimpia de Honduras, pero lograron su pase gracias al marcador global que era de 2-1 a su favor y con el tanto de visitante.

Jugadores de Chivas como de América atendieron a los medios de comunicación, y Henry Martín fue uno de los que salió a dar la cara por los Millonetas. También aprovechó para ofrecer disculpas por si algún sector de la afición se había molestado tras declarar que a él no le importaba quedar bien con los hinchas.

“La afición, por supuesto, que es muy importante, los más importantes de un equipo; sin ellos no somos nada. Yo me debo al americanismo; yo no nací siendo americanista, pero hoy por hoy soy el más americanista, y cuando me retire, van a tener un aficionado más, porque yo llevo tatuado al América en mi corazón”, declaró el capitán azulcrema.

Por su parte, Diego Campillo, defensor del Rebaño Sagrado, le respondió a Brian Rodríguez, después de que el uruguayo declarara que será un partido muy bravo, pero para los de Guadalajara.

“Para nosotros, todos los partidos son bravísimos, porque siempre le juegan a Chivas a tope. Estamos tranquilos; sabemos que es un partido importante, pero no más que los que ya jugamos o los que vienen. Los encaramos como una final”, comentó en conferencia de prensa.

Rodrigo Dourado, uno de los nuevos brasileños en Coapa, sabe que es el partido más importante en la temporada regular y asegura que no hay favoritos y que ellos saldrán a llevarse los tres puntos, pero también el orgullo.

Además del Chivas vs. América, Cruz Azul recibe a Tigres el domingo en el Cuauhtémoc en uno de los duelos que prometen sacar chispas. La jornada inicia hoy con el encuentro entre Puebla y Pumas. Los de la UNAM vienen de quedar eliminados de la Concachampions.