De ser el portero titular de la Selección Mexicana a hacer el ridículo en la Sub-21 del Puebla (VIDEO)

Julio González no está pasando por el mejor momento en su carrera, ya que pasó de ser el arquero titular de la Selección Mexicana en la Copa América a jugar con la Sub-21 del Puebla, pues el joven Ricardo Gutiérrez le está ganando la partida al exarquero de los Pumas.

El guardameta mexicano fue titular en el partido de la Sub-21 del Puebla contra el conjunto de la Universidad Nacional, encuentro que culminó 2-2 tras los 90 minutos de juego y, por reglamento, se disputó una tanda de penales para otorgar dos puntos al ganador.

Sin embargo, el portero de la Franja fue el primero por parte de su equipo en patear desde los once pasos; lamentablemente, mandó su disparo por arriba del marco rival y el Puebla terminó perdiendo la tanda por marcador de 4-1.

Mira nada más dónde acabó el gran Julio González, jugando en la Sub-21 del Puebla y fallando su penal.



pic.twitter.com/K8M9uNFZ0C — Goyito (@ElG0yit0) February 13, 2026

Estos son todos los equipos en los que ha jugado el portero mexicano

Julio González es un arquero de 34 años que ha pasado por varios equipos de la Liga MX, iniciando su carrera en Santos Laguna y teniendo un paso fugaz por el futbol de Europa en España.

El portero exseleccionado nacional debutó en Primera División en 2012; para 2017 pasó a formar parte del Tampico Madero y, unos dos años más tarde, llegó al Puerto de Veracruz para defender los colores de los Tiburones Rojos. Sin embargo, seis meses después salió del equipo y estuvo tres meses sin contrato con algún club.

Pero en octubre del 2019 firmó con el equipo español CD Praviano durante tres meses y fue en 2020 cuando llegó a los Pumas, equipo en el que tuvo su mejor desempeño en la Liga MX, pero fue expulsado del club por problemas con su compañero Gil Alcalá y desde hace un año porta los colores del Puebla.

Luego de 6️⃣ jornadas continuamos sumando en la Sub-21 🔵 aún tenemos camino que recorrer, a seguir trabajando, Enfranjados.



Toca planear el próximo encuentro, cuando recibamos a los aguiluchos 🦅 en nuestra casa 🏠#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/OZXEZwvs8h — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) February 13, 2026

¿Cuándo será el siguiente partido del Puebla Sub-21?

El Puebla Sub-21 lleva seis partidos disputados en la campaña, en los cuales han conseguido dos victorias, un empate y tres derrotas, todas ellas en la tanda de penales, pero el siguiente encuentro que tendrán será de alta intensidad.

Los futbolistas de la Franja recibirán en casa a la Sub-21 del América, equipo que lleva tres victorias, un empate y una derrota en cinco partidos, pues su cotejo de la Jornada 6 es este 14 de febrero ante las Chivas.

Así que podríamos ver de nuevo a Julio González defendiendo el arco del Puebla en el encuentro ante las Águilas en la Jornada 7 del Clausura 2026.

DCO