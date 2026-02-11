¡No es broma! España jugará en Puebla previo al Mundial 2026; conoce todos los detalles

La Selección de España, en busca de llegar en la mejor forma física al Mundial de 2026, tendrá un partido de preparación ante su similar de Chile y, para sorpresa de propios y extraños, el partido se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Hace unos días, todo parecía una broma; posteriormente comenzó a ser un rumor y ahora la Embajada Española en México confirmó el partido de La Roja ante el conjunto sudamericano. Hay que recordar que Chile no calificó a la fiesta más importante del futbol mundial, pero sí será un rival significativo para varias selecciones que sí obtuvieron su boleto.

⚽🇪🇸🇲🇽¡Rumbo al #Mundial2026! La @SEFutbol disputará un partido amistoso frente a Chile 🇨🇱 el próximo 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de #Puebla 🏟️. Una cita deportiva que fortalece los lazos entre España y México a través del fútbol 🤝✨

¡Nos vemos en Puebla! 🙌🔥 — Embajada de España en México (@EmbEspMex) February 11, 2026

El Cuauhtémoc está listo para el España vs Chile

El Gobierno de Puebla hizo una importante inversión en el Estadio Cuauhtémoc en los meses recientes, a la espera de que la FIFA o alguna selección importante que participara en el Mundial de 2026 se fijara en sus instalaciones y así jugar algún partido o que un combinado decidiera quedarse en el estado para que fuera su centro de concentración.

Lamine Yamal se lamenta en el partido. ı Foto: Reuters

En una primera instancia, España está en búsqueda de quedarse unos días en la Ciudad de México y poder tener un partido amistoso en el Estadio Banorte (Azteca), pero al final se inclinaron por Puebla, pues en la CDMX había muchos compromisos para esas fechas que están tan cercanas al arranque del Mundial.

España vendrá con sus grandes figuras como Lamine Yamal, Pedri, Ferrán Torres, Dani Olmo, Unai Simón, Marcos Llorente y todos los convocados por Luis de la Fuente. Después del duelo ante Chile, viajarán a Chicago, sede en la que se concentrarán para sus partidos de la primera ronda del Mundial 2026.