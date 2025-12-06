¡De no creerse! Lamine Yamal y España jugarán el Mundial 2026 en México; conoce cuándo, dónde y contra quién

Lamine Yamal y España jugarán uno de sus partidos en el Mundial 2026 en México.

Lamine Yamal y España, la mejor selección del planeta de acuerdo con el ranking FIFA, jugarán uno de sus partidos en el Mundial 2026 en México, concretamente en el Estadio AKRON de Guadalajara, una de las tres sedes del país para el evento.

El astro del Barcelona y La Furia jugarán en nuestro país el próximo 26 de junio, cuando midan fuerzas ante Uruguay en la casa de las Chivas del Guadalajara, en duelo correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo H.

¿A qué hora jugará España en México en el Mundial 2026?

El encuentro entre España y Uruguay en Guadalajara en la fase de grupos del Mundial 2026, programado para el 26 de junio, comenzará a las 18:00 horas del Centro de México.

El juego arrancará a las 2:00 horas del 27 de junio de España, pues en la nación europea serán dos horas más que en México en ese momento.

España y Uruguay forman parte del Grupo H del Mundial 2026, y en su sector también se ubican las selecciones de Arabia Saudita y Cabo Verde, una de las debutantes.

¿Cuándo y dónde son los otros juegos de España en el Mundial 2026?

Lamine Yamal y España comenzarán su aventura en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio, cuando choquen contra la debutante Cabo Verde en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia.

Seis días después, el domingo 21 de junio, la estrella del Barcelona y sus compañeros se ven las caras con Arabia Saudita, en duelo que también tendrá como sede la casa de los Atlanta Falcons de la NFL.

¿Cuántos Mundiales ha jugado Lamine Yamal con España?

El Mundial 2026 será el primero de Lamine Yamal con España, pues el joven futbolista de 18 años de edad debuta con la Roja el 8 de septiembre del 2023.

Lamine Yamal ganó el título de la Eurocopa 2024 con España en Alemania un día después de haber cumplido 17 años de edad, con lo que se convirtió en el jugador más joven en conquistar el título de un gran torneo, incluso por encima del brasileño Pelé, quien tenía 17 años y 249 días cuando fue campeón del mundo en Suecia 1958.

