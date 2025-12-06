¿El sorteo del Mundial 2026 estuvo amañado? La dudosa acción de Tom Brady que enciende la polémica (VIDEO)

Tom Brady fue una de las celebridades invitadas al sorteo del Mundial 2026.

Parecía que el sorteo del Mundial 2026 se había llevado a cabo con claridad y transparencia para acomodar a las selecciones en los 12 grupos; sin embargo, un video de Tom Brady realizando una dudosa acción al momento de escoger la bolita que generó la polémica entre la afición.

El exmariscal de campo de los New England Patriots fue el encargado de sacar a todos los equipos que conformaban el bombo 1, pero en el video se puede ver que Tom Brady elige una pelotita, la ve, la regresa al bowl, vuelve a revolver las bolitas y termina tomando otra.

Esto generó intriga e incertidumbre entre la afición, pues pareciera que el sorteo del Mundial 2026 está amañado, pues todas las personas que estamos detrás del televisor o las mismas que asistieron al evento, no pueden ver si las pelotitas están marcadas o simplemente los deportistas tienen alguna instrucción de cuándo sacar las pelotitas elegidas.

🚨 En El sorteo de ayer del Mundial Tom Brady toma una bola la mira, la suelta, y vuelve a revolver el Pot 1



🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/WROV1MRS3U — Arielipillo (@arielipillo) December 6, 2025

El Mundial 2026 no tiene grupo de la muerte

Después de finalizar el sorteo del Mundial 2026, la afición se quedó esperando que existiera algún grupo de la muerte, pues en todas las Copas del Mundo pasadas existía un sector donde se concentraban por lo menos tres de las mejores selecciones de diferentes confederaciones.

En esta ocasión la decisión de la FIFA de ampliar el torneo a 48 selecciones evitó que existiera un grupo de la muerte, pues si hay partidos interesantes y de gran calibre, pero no hay un grupo donde el pronóstico para elegir a los que pasan sea de reservado.

El único grupo que se podría decir tiene los mejores partidos es el de Francia, donde también se encuentra la Senegal de Sadio Mané y Noruega de Erling Haaland y Sorloth, aunque aún queda por definir un rival que saldrá del repechaje intercontinental que se jugará en marzo del año próximo.

104 partidos. Confirmados.



El calendario de la #CopaMundialFIFA 2026™ ⤵️ pic.twitter.com/WuEgMiWhXG — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 6, 2025

¿Cuándo y dónde será la inauguración del Mundial 2026?

Todo está listo para vivir una edición más de la Copa del Mundo de la FIFA; lo único que falta es que se definan los equipos restantes del repechaje, tanto de UEFA como el intercontinental, y que la fecha de arranque llegue.

Será el 11 de junio del 2026 cuando el mundo se paralice para ver por segunda vez en la historia de los Mundiales un México vs. Sudáfrica en la inauguración del máximo torneo a nivel de selecciones; el recinto elegido para este encontronazo es el Estadio Azteca.

Miles de personas pondrán sus miradas en este juego que marca historia, pues será la primera vez que un Mundial se juegue en tres países diferentes, que 48 selecciones disputen la Copa del Mundo y que la final tenga un show de medio tiempo al igual que el Super Bowl.

DCO