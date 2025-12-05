México y Sudáfrica se enfrentan en la inauguración del Mundial 2026; conoce TODOS los detalles del partido en el Estadio Azteca

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, está a poco menos de seis meses de iniciar y la FIFA eligió al Estadio Azteca para ser el recinto que reciba el cotejo inaugural del torneo más importante a nivel de selecciones, siendo la tercera vez que lo hace.

El partido que inaugurará la edición 2026 de la Copa del Mundo se jugará el jueves 11 de junio en la cancha del Coloso de Santa Úrsula y será la primera vez en la historia de los Mundiales que un país y un recinto futbolístico reciben el primer partido del torneo de la FIFA.

Además, será el segundo partido que albergue el Estadio Azteca después de ser reinaugurado, ya que el primero será el que enfrenta a México y Portugal en la última Fecha FIFA antes de la Copa del Mundo del 2026.

It's nearly time... ⏳



Visit https://t.co/zJTWWlvUsi to find out where you can watch the Draw in your territory. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2025

¿Cuál será el rival de México en la inauguración del Mundial 2026?

Con la finalización del sorteo del Mundial 2026, los equipos que ya están clasificados al torneo de la FIFA ya conocen a sus tres rivales que enfrentarán en la fase de grupos del certamen veraniego.

México se medirá en su primer encuentro de la Copa del Mundo ante su sinodal que salió del Bombo 3, es decir, que el equipo de Javier Aguirre se verá las caras con Sudáfrica, para protagonizar el primer encuentro de este Mundial con 48 selecciones por primera vez en la historia.

Después de eso, la Selección Mexicana viajará a Guadalajara para enfrentarse ante Corea del Sur, rival que salió del Bombo 2, y por último, para cerrar su participación en la fase de grupos, el Tricolor volverá a la capital para medirse a su sinodal del Bombo 4, en busca del pase a los dieciseisavos de final del torneo.

The greatest show in the world is coming. 🏆



Don't miss the Final Draw on Friday. ⏳ pic.twitter.com/AdMCNwto2e — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2025

México podría jugar los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca

México estará ubicado en el Grupo A del torneo, Canadá en el B y Estados Unidos iniciará su camino por el título en el sector D, pero la Selección Mexicana tiene la posibilidad de jugar sus primeros cuatro encuentros en nuestro país.

La Selección Mexicana disputará el primero y tercer cotejo en el Estadio Azteca, mientras que el segundo se llevará a cabo en la cancha del Estadio AKRON, pero para poder disputar el encuentro de dieciseisavos de final en el Coloso de Santa Úrsula, ocupan terminar en primer lugar de su grupo.

En caso de no hacerlo, la Selección Mexicana iniciará la ronda de eliminación directa jugando en el SoFi Stadium de Los Ángeles, pero si llegan a pasar como tercer mejor lugar, el partido de México se disputaría en el recinto de Boston.

DCO