México gana cuatro medallas en parataekwondo en el Grand Prix Mundial Roma 2026

La Selección Mexicana de parataekwondo ganó cuatro medallas en el Grand Prix Mundial de Roma 2026, en Italia. El oro de Claudia Romero en -47 kg y el bronce de Luis Nájera en -80 kg, Jessica García en -52 kg y Fernanda Vargas en +65 kg cerraron una gran actuación para la delegación azteca. El equipo mexicano está entrenado por María del Rosario Espinoza y Jannet Alegría Peña.

El equipo mexicano de parataekwondo regresará al país este sábado 6 de junio, para continuar con sus entrenamientos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) de cara a sus siguientes compromisos. Para la selección se viene el Abierto de Chuncheon (Corea, el 7 y 8 de julio), un G-4 de 40 puntos.

Los atletas rankeados deben enfocarse en el Grand Prix, el serie 2 que se realiza en Corea el 4 de septiembre. Posteriormente el serie 3 que será en París el 8 de octubre y el Grand Prix Final en Kazajistán el 27 de noviembre. Todo como preparativo para el Campeonato del Mundo 2026, programado para noviembre.

Selección Mexicana de parataekwondo destaca en el Grand Prix Mundial de Roma 2026 ı Foto: Especial

Declaraciones de los protagonistas

“Me siento muy contenta y emocionada ya que estos puntos me ayudan para mantenerme en una buena posición del ranking mundial y sobre todo con miras a estar bien posicionada para el Campeonato del Mundo. Es un orgullo representar a México y ser parte de la selección”, dijo la poblana Claudia Romero Rodríguez.

“Este resultado fue una probadita de lo que podría ser el Mundial, nos ayuda a seguir acumulando puntos en el ranking y seguir en una buena posición para las gráficas futuras. Estoy contenta con este resultado, pero hay que seguir trabajando, dar vuelta a la página, porque aún siguen otros eventos importantes y primordiales como el Campeonato Mundial”, comentó la yucateca Jessica Berenice García Quijano.

“Representar a México es algo extraordinario, cada vez que represento a mi país en las competencias siento los colores de mi bandera dentro de mí. En este Grand Prix lograr la medalla de bronce y los puntos que nos otorgaron, son muy importantes para lograr mi objetivo final, que es clasificar a Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028”, apuntó el chiapaneco Luis Mario Nájera Vleeschower.

“Es una competencia de muy alto nivel y estoy muy contento de estar entre los primeros lugares; agradezco todo el apoyo a la CONADE y al director Rommel Pacheco que nos ha apoyado mucho para poder estar en estos escenarios y vamos a seguir con todo”, agregó Nájera, subcampeón en París 2024.

“Para mí esta medalla significa mucho, por todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás, creo que ser medallista de Grand Prix, en donde sólo asisten los mejores del ranking, es muy importante, porque significa que es una competencia dura, con combates muy fuertes. Me llevó mucho trabajo por delante, cosas por corregir y detalles que analizar. Creo que este tipo de eventos nos preparan mejor para lo que será el Campeonato del Mundo”, afirmó la capitalina Fernanda Vargas Fernández.

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