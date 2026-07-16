¡DEL MUNDIAL A LA LIGA MX! Rodrigo Aguirre es el primer jugador expulsado por taparse la boca (VIDEO)

Rodrigo Aguirre se equivocó en el debut de Tigres ante Tijuana al taparse la boca para hablar con un rival. El VAR mandó a llamar al árbitro central del partido para que revisara la jugada y el delantero uruguayo se fue expulsado por su acción, una regla que se implementó en el Mundial 2026 y la Liga MX la adoptó para el Apertura 2026.

En la Copa del Mundo el primer futbolista en ser expulsado por taparse la boca en el partido fue el paraguayo Miguel Almirón, quien realizó está acción, también la revisó el árbitro central en el VAR y al final terminó mostrando la tarjeta roja al mediocampista guaraní.

¡ROJA PARA AGUIRRE!🔴



El “Búfalo” se tapó la boca en una situación de conflicto y el silbante lo expulso del partido.@Xolos 🐕 1-0 🐯 @TigresOficial #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/FTPdXM9nEm — FOX (@somos_FOX) July 17, 2026

¿Por qué la FIFA implementó esta nueva regla?

Es una costumbre que los jugadores se tapen la boca para platicar entre ellos, con el fin de que las cámaras de las transmisiones de televisión no capten lo que están diciendo, sin embargo, hace algunos meses un jugador utilizó este gesto para insultar a un compañero de trabajo.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Lando Norris recibe dura penalización para el Gran Premio de Bélgica por modificaciones en su monoplaza

Se trata del caso de Gianluca Prestianni y Vinícius Jr., en el que el jugador argentino se tapó la boca para decirle “mono” al delantero del Real Madrid, aunque el brasileño se lo dijo al árbitro y se armó un escándalo en el campo de juego, el jugador que realizó este insultó negaba haberle dicho de esta forma al ariete sudamericano.

Tras darse esta problemática en la Champions League, la FIFA y la UEFA tomaron cartas en el asunto y crearon la nueva regla para el inició del Mundial 2026. Algunas ligas alrededor del orbe la adoptaron para evitar los insultos racistas entre los jugadores.

TARJETA ROJA PARA MIGUEL ALMIRON POR DECIR ALGO AL RIVAL CON LA BOCA TAPADA.



Primera vez que se usa la ley Prestianni, el racista que insulto a Vinicius Jr.



Nueva regla para el Mundial 2026. pic.twitter.com/ce9Pejz5MG — MT2 (@madrid_total2) June 20, 2026

Rodrigo Aguirre fue el primer expulsado del Apertura 2026

Apenas se han jugado dos partidos en el Apertura 2026, pero ya tuvimos la primera expulsión del certamen, por el gesto de Rodrigo Aguirre en el partido ante el Tijuana en la cancha del Estadio Caliente.

Este hito quedará marcado para la historia de la Liga MX y la carrera de Rodrigo Aguirre, pues fue el primer futbolista en el futbol mexicano que se fue expulsado de un partido por taparse la boca para hablar con un rival.

El delantero uruguayo recibirá la sanción de un partido para la siguiente jornada y lamentablemente para los Tigres no tienen a otro delantero centro en sus filas después de la salida de André-Pierre Gignac tras finalizar la temporada pasada.

DCO