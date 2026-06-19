¿Por qué expulsaron a Miguel Almirón de Paraguay si solo se tapó la boca para hablar con un rival?

El mediocampista y uno de los símbolos de la Selección de Paraguay, Miguel Almirón, fue expulsado en el duelo ante Turquía en la Copa del Mundo 2026 por taparse la boca, una de las nuevas reglas de la FIFA.

Antes de arrancar el Mundial de Norteamérica, la FIFA aprobó una serie de nuevas reglas que entraron en vigor justamente para el certamen de selecciones y una de las más polémicas fue por la misma que expulsaron a Almirón; los “jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a los adversarios” recibirán la tarjeta roja.

“A discreción del organizador de la competición, se podrá sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca cuando se encaren a un adversario”, informó la FIFA sobre esta nueva regla, de la cual Miguel Almirón fue el primero en incumplirla.

Expulsión a Miguel Almiron por taparse la boca, no puede ser esto, han jodido definitivamente nuestro hermoso deporte, todo por unos llorones de mierda, insólito https://t.co/6LbAbd81qL — . (@lisbett_fcb) June 20, 2026

VAR revisa la acción de la roja a Almirón

La acción sucedió en el juego entre Turquía y Paraguay, por la fase de grupo de la Copa del Mundo 2026. El partido estaba en pausa y Almirón se acercó a Mert Müldür. El futbolista sudamericano le habló, pero claramente se tapó la boca con la mano. Müldür, conociendo la nueva regla, de inmediato fue a reclamar al árbitro central.

El juez central, Iván Barton, fue llamado al VAR para revisar la jugada. El nazareno salvadoreño no tardó mucho en dar un veredicto; roja directa para Miguel Almirón. Esta medida ha causado polémica, pero es clara, pues los futbolistas que se tapen la boca hablen con un rival serán expulsados, sin importar el contenido del mensaje.

La regla nace de un antecedente directo en el juego entre Benfica y Real Madrid en la Champions League, en donde el argentino Gianluca Prestianni, quien se tapó la boca para insultar a Viniciur Jr. Tras las investigaciones se determinó que fueron palabras racistas y el argentino fue sancionado con seis duelos de suspensión.

Al momento de la roja la Selección Paraguaya estaba ganando 1-0 ante Turquía en San Francisco, Estados Unidos, un resultado importantísimo para los de la Conmebol, que arrancaron la Copa del Mundo 2026 siendo humillados por los locales estadounidenses 4-1.

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