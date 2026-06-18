Mundial 2026: Estos son los posibles rivales de México para los dieciseisavos de final

La Selección Mexicana se enfrentó a Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara para cerrar su pase a los dieciseisavos de final como primer lugar del Grupo A y, después de conseguir este logro, el conjunto mexicano ya piensa en su rival en la primera ronda de eliminación directa.

Cabe aclarar que, como el Tricolor terminó en el primer puesto de su sector, se medirán ante un tercer lugar de diferentes grupos, pero tras los resultados de la primera jornada, algunas selecciones comienzan a perfilarse para medirse a México en la ronda de 32 equipos.

Estos son los posibles rivales de México para los dieciseisavos de final

La Selección Mexicana ya selló su pase a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026 y ya espera a su rival con una jornada de antelación, aunque en esta segunda fecha varios equipos irán uniéndose al Tricolor como los que seguirán en la pelea por la Copa del Mundo.

El rival que tiene más posibilidades de enfrentar a México es el tercer lugar del Grupo H, en el que se encuentran España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. El segundo sinodal que podría medirse a los mexicanos es del Grupo E, que podría ser Alemania, Ecuador, Costa de Marfil o Curazao.

Los últimos rivales de los dos sectores que tienen menos probabilidades de medirse al Tricolor son Francia, Senegal, Noruega e Irak o Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, aunque aún faltan algunos partidos para definir al rival de la Selección Mexicana.

¡Primera vez jugando la Copa del Mundo! 🏆



4 debuts en la victoria en Guadalajara, Santi, Romo, Chino, Obed. 🔥🇲🇽



¡Noche inolvidable! 🌙#SomosMéxico 💚 pic.twitter.com/Qcr0OGMYXv — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 19, 2026

México vuelve a ser líder de su grupo después de 24 años

Son contadas las veces que la Selección Mexicana ha culminado la fase de grupos del Mundial en el primer lugar de su grupo, aunque todas ellas son recordadas por momentos únicos en la historia del Tricolor.

En México 86, Estados Unidos 94, Corea-Japón 2002 y Norteamérica 2026, son las veces en las que México ha terminado en lo más alto de su sector, pero tuvieron que pasar 24 años para que el combinado que dirige Javier Aguirre volviera a conseguirlo.

Aunque en ediciones pasadas México ha quedado en primer lugar de su sector, lo que nunca han podido es terminar esta fase con paso perfecto y en esta edición tienen la posibilidad de cerrar con nueve puntos de nueve posibles.

DCO