Luis Romo aclara polémica con gol; “no hablar de más y en la cancha partirnos el alma”

El mediocampista Luis Romo fue protagonista de una gran polémica antes del partido ante Corea, pero zanjó todos los cuestionamientos con el gol que calificó a la Selección Mexicana a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 como líder del Grupo A.

Antes del choque en el Estadio Guadalajara, el futbolista rojiblanco fue duramente criticado en redes sociales por unas declaraciones que, según internautas, no eran propias de la personalidad ni mentalidad que debe tener un jugador de la selección.

Romo apagó la polémica diciendo que se equivocó en la elección de sus palabras, pero en especial, por el gol ante los Tigres Asiáticos en el AKRON: “No hablar de más y en la cancha partirnos la madre”.

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Romo apareció ¡Romo hace estallar el estadio!



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Se salvo Corea#ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/e1WksCSzW1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 19, 2026

“Tenemos objetivos muy claros, tenemos entrega, somos familia. No nos toca nada de lo de afuera. Vamos a ir partido a partido, paso a paso y ese es el objetivo, no hablar de más, no querer decir de más y en la cancha partirnos el alma, dejar todo por el de al lado”, indicó.

Luis Romo es uno de los mediocampistas más polivalentes de la Liga MX. Desde su irrupción con los Gallos Blancos del Querétaro, pasando Monterrey, dos etapas satisfactorias con Cruz Azul y su confirmación con las Chivas, ha demostrado se capacidad a nivel local, por lo que la afición siempre le pide un poco más en la Selección Mexicana.

“La mentalidad te saca adelante siempre, necesitas ser fuerte. Las palabras no fueron las mejores, confundí presión con obligación, yo mismo decía: ‘¿por qué dije eso’. Pero a final de cuentas sé que estoy fuerte mentalmente, tengo compañeros que me respaldan”, comentó en zona mixta tras el duelo mundialista.

¡Primera vez jugando la Copa del Mundo! 🏆



4 debuts en la victoria en Guadalajara, Santi, Romo, Chino, Obed. 🔥🇲🇽



¡Noche inolvidable! 🌙#SomosMéxico 💚 pic.twitter.com/Qcr0OGMYXv — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 19, 2026

Ante los medios Romo aseguró que este momento lo ha buscado “mucho” y que “cuando cumples un objetivo que lo sueñas, que lo deseas, lo tienes que disfrutar”.

El mediocampista, que también puede jugar como central, lanzó un mensaje para la afición. Apuntó que van paso a paso, pero con la mentalidad de hacer historia y ya sueña con ganar los tres partidos de la fase de grupos.

“Nosotros siempre soñamos y vamos paso a paso. Nuestra gente está conectada y verlos apoyarnos desde el calentamiento, que mejor motivación que hacer historia y dejar nuestro nombre ahí. Espero que podamos cerrar la fase de grupos con tres victorias”, terminó.

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