UEFA celebra fracaso del plan de capital privado para Mundial y pide cambios en FIFA

Detener con éxito el plan del presidente de la FIFA Gianni Infantino de vender las ganancias de la Copa del Mundo a inversionistas privados fue la primera mitad de un juego de alto riesgo en la política del futbol mundial. La segunda mitad comenzó el sábado y parece ser que el objetivo es poner fin a la presidencia de Infantino, que ya lleva una década.

“No debería descartarse ninguna opción”, señaló el ente rector del futbol europeo, la UEFA, cuyo presidente Aleksander Čeferin ha liderado la lucha contra Infantino en una semana sísmica para la FIFA.

UEFA welcomes FIFA’s withdrawal of plans to sell a stake in the World Cup — UEFA (@UEFA) August 1, 2026

“La actual dirigencia de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del futbol”, dijo el ente europeo.

Infantino había propuesto crear una empresa de 20.000 millones de dólares para gestionar el Mundial con inversores privados, pero provocó una reacción adversa que fue en aumento cada día desde el anuncio del martes.

Infantino se vio obligado a abandonar el plan a primera hora del sábado después de la renuncia de su asesor principal, que formaba parte de un comité de la Casa Blanca, y de que el organismo rector del futbol en Asia se sumó a Europa y Norteamérica en su oposición.

El ente rector del futbol europeo emitió su contundente comunicado horas después de que la FIFA anunció la retirada de su plan de capital privado.

“No podemos seguir así, con planes secretos en plazos acelerados, urdidos por individuos sin rostro y de dudoso beneficio para el deporte”, dijo la UEFA. “Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas”.

“Es lógico que, en los próximos días y semanas, la UEFA trabaje con sus federaciones y en estrecha colaboración con otras confederaciones para reflexionar sobre cómo ha ocurrido esto y elaborar un plan para garantizar que no vuelva a suceder”.

Gianni Infantino durante una conferencia de prensa. ı Foto: AP

La presidenta de la federación noruega de futbol, Lise Klaveness, miembro electo del comité ejecutivo de la UEFA, dijo que deben tomarse medidas para proteger la integridad del deporte.

“Todo el marco de cooperación internacional del fútbol se puso innecesariamente en riesgo en la búsqueda de intereses individuales en lugar de los mejores intereses del deporte”, dijo Klaveness el sábado.

“Esto ha sido visible para muchos desde hace mucho tiempo, incluidos quienes fuimos elegidos para cargos destinados a salvaguardar los controles y contrapesos y proporcionar supervisión continua. Tenemos que reconocer que estos mecanismos no han funcionado lo suficientemente bien”, agregó.

El presidente de la Confederación Asiática de Futbol, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dijo que “el futuro del futbol mundial siempre debe moldearse mediante una consulta adecuada, un diálogo colectivo y el respeto por las estructuras de gobernanza establecidas de nuestro deporte”.

La audaz apuesta de Infantino se desmoronó después de que las 55 naciones miembro de la UEFA acordaron el jueves boicotear la Copa del Mundo y todas las demás competiciones de la FIFA. La CONCACAF y la Confederación Asiática de Futbol también manifestaron su oposición al plan.

También hubo una revuelta interna. El asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, un exbanquero de Goldman Sachs que representó a la FIFA en el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, renunció el viernes e instó a otros altos cargos del organismo a pronunciarse.

Horas después, el director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, señaló en una declaración a The Associated Press que el personal de la FIFA fue “engañado” por la falta de transparencia de Infantino al planificar la venta durante los últimos meses y agregó que el proyecto no debía seguir adelante.

“Es el proyecto de una sola persona”, escribió Lamour, un antiguo colega de Infantino tanto en la FIFA como en la UEFA. “No solo este proyecto no debe seguir adelante… sino que ahora ha llegado el momento de que los líderes políticos del futbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones correctas”.

La propuesta de Infantino supondría escindir los negocios comerciales de la FIFA, incluidas las Copas del Mundo y los Mundiales de Clubes, tanto masculinos como femenino, en una filial de 20.000 millones de dólares con un 20% en manos de inversores privados.

El “inversor ancla”, según lo describe la FIFA, es una firma de inversión con sede en Nueva York creada por Joshua Kushner, el hermano menor del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner.

Gianni Infantino y Donald Trump en la final del Mundial 2026 ı Foto: Mexsport

No es la primera vez que fracasa un gran plan de Infantino

Es al menos la tercera vez que Infantino es sacudido con un plan ambicioso que muchos en el deporte consideraron imprudente. Pero esta es la primera vez que la UEFA ha actuado rápidamente para crear impulso para destituir al hombre que fue su antiguo empleado durante mucho tiempo.

En 2018, Infantino impulsó una oferta secreta de 25.000 millones de dólares del SoftBank de Japón para crear nuevas competiciones, que planteaba un riesgo a largo plazo para los eventos continentales de clubes y selecciones nacionales.

En 2021, Infantino propuso jugar Copas del Mundo cada dos años en lugar de cada cuatro, una idea que también enfureció al Comité Olímpico Internacional, donde es miembro electo.

Ambos planes crearon grandes divisiones en el deporte y finalmente fueron abandonados por la FIFA. A pesar de la agitación, Infantino fue reelegido sin oposición en 2019 y 2023. Esta ocasión parece que será distinta.

Aquí está el calendario para la presidencia de la FIFA

El 18 de noviembre es la fecha límite para que los candidatos se inscriban en la próxima contienda presidencial, exactamente cuatro meses antes de la votación en Rabat, Marruecos, donde la FIFA tiene su sede africana.

Los estatutos de la FIFA permiten a Infantino un mandato más de cuatro años en el cargo. La fallida empresa de escisión parecía una forma de crear un papel tipo comisionado para Infantino más allá de 2031, probablemente con un pago mucho mayor que su salario anual actual y un acuerdo de bonificación de más de 6 millones de dólares.

Se necesitarían 106 votos para asegurar una mayoría en una elección disputada. Los continentes seguramente no votan de manera uniforme en bloque, pero la mayoría de los 55 de Europa, más los 46 de Asia y los 35 miembros de la FIFA de la CONCACAF serían una base sólida.

aar