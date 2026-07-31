¡OFICIAL! Se cancela la implementación del FIFA Forward tras boicot de UEFA, Concacaf y AFC

El presidente de la FIFA Gianni Infantino cedió a la presión de algunas de las principales potencias del fútbol y abandonó el viernes su polémica propuesta de vender a capital privado las ganancias del Mundial.

Gianni Infantino emitió un comunicado en el que reconoció que las divisiones generadas por la propuesta “no responden ya a los intereses del objetivo fijado en primer lugar”.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

La presión sobre Gianni Infantino y su plan aumentó, después de que renunció su asesor principal, alguien que formaba parte de un panel de la Casa Blanca, y de que el organismo rector del futbol en Asia se sumó a Europa y la Concacaf para oponerse.

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Una crisis galopante para el organismo rector del futbol alcanzó el círculo íntimo de Gianni Infantino cuando su elegido para representar a la FIFA en el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial se apartó, calificando el plan de una filial comercial de 20 mil millones de dólares respaldada por Joshua Kushner como “un mal negocio para el futbol”.

“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones que, independientemente del nivel de apoyo, ya no benefician el objetivo inicial. Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unir y mejorar. Por lo tanto, esta propuesta no seguirá adelante”, se puede leer en el comunicado de la FIFA.

La UEFA reprobó la propuesta de Gianni Infantino de privatizar el Mundial. ı Foto: Mexsport

La Federación Mexicana de Futbol planeaba estudiar la propuesta de Gianni Infantino

El FIFA Forward ha sido un tema que ha dado la vuelta al mundo por lo que Gianni Infantino intenta hacer con la Copa del Mundo, por lo que las confederaciones como la UEFA y la Concacaf rechazaron esta propuesta, pero la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lanzó un comunicado donde informan que tomarán una decisión dependiendo lo que mejor le convenga al balompié azteca.

“En la citada comunicación, FIFA plantea que, para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y la documentación asociada al nuevo modelo”, se puede leer en el comunicado.

Pero lo que preocupa a la afición es que la FMF podría estar de acuerdo con estos cambios al dejar el siguiente párrafo: “Al respecto la FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis, para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano”.

DCO