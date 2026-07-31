México sigue en la lucha por los oros y suma 201 medallas en Santo Domingo 2026

Aunque la delegación mexicana tuvo una jornada de contados oros en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, continúa de líder en el medallero general con un total de 201 preseas, 88 de oro, 64 de plata y 49 de bronce.

Al iniciar las acciones para los gladiadores mexicanos, Román Bravo tuvo un duelo de gran estrategia y fuerza ante el puertorriqueño Dorian Cruz, que le acreditó la medalla de oro por 11-0 en lucha estilo libre, además de la medalla de plata de Kevin de León, en 86 kilogramos y el bronce de Zachary Espalín, en 65 kilogramos.

En un cerrado duelo ante Cuba, la dupla mexicana conformada por Carlos Ayala y Antonio Vargas conquistó la medalla de plata en voleibol de playa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. 🏐🇲🇽



Los jóvenes de 20 años cayeron 3-1 ante los cubanos Damián Gómez… pic.twitter.com/wJylbdAX4w — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 31, 2026

Mexicanos muestran dominio en clavados y natación

El equipo mexicano de clavados sigue su dominio en la fosa. Los medallistas olímpicos Osmar Olvera y Juan Celaya, quienes a pesar de errar su penúltimo salto, lograron cerrar con un clavado de alto puntaje la sexta ronda y llevarse la medalla de oro, con una sumatoria total de 419.34 unidades, sobre Colombia.

La campeona mundial juvenil Rut Pérez se convirtió en la nueva campeona de la zona en el trampolín de 3 metros individual damas, con 265.20 puntos, para imponerse a Colombia y Cuba.

La natación siguió con su aportación al medallero e igualó los 17 oros conseguidos en la edición pasada de los juegos, por lo que a una jornada de concluir su programa, proyecta registrar una nueva marca de títulos dorados.

La figura de la rama femenil es la nadadora guanajuatense Celia Pulido, quien aumentó a siete sus preseas áureas en Santo Domingo 2026, como primer lugar en los 100 metros dorso y parte del relevo 4x100 libre mixto, que además fue récord centroamericano con 3:30.87 minutos, junto con Andrés Dupont, Jorge Iga y Susana Hernández.

¡AMOR DE ABUELA SIN FRONTERAS! 🇲🇽❤️



“Por los nietos, ¿Qué no hace uno?”, expresó la abuelita del seleccionado mexicano de voleibol de playa, Carlos Ayala, quien conquistó corazones en Santo Domingo 2026.



A sus 73 años, viajó desde Ensenada, Baja California, para apoyar a la… pic.twitter.com/hRQDtpCE1T — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 31, 2026

Otros metales áureos que cayeron en la piscina fueron de Marcus Reyes, en 100 dorso varonil; Byanca Rodríguez en 200 pecho más las platas de Miranda Grana en 100 metros dorso femenil y el cierre de la participación de Paulo Strehlke, segundo en los 400 metros libre.

Equipo femenil de tenis se cuelga la presea áurea

En tenis, el equipo femenil ganó la Copa de Naciones 2-0 con la participación de Julia García, Ana Sánchez, Midori Castillo e Ingrid Millán y el patinaje de velocidad aportó bronce con Valentina Letelier en la final de 10 mil metros eliminación femenil.

Carlos Ayala e Inés Lares se quedaron con el subliderato regional en voleibol de playa, al caer en la final ante Cuba; por su parte, la dupla de Abril Flores y Susana Torres vencieron 2-0 a las dominicanas para ser bronce en mujeres.

EVG