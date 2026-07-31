Osmar Olvera y Juan Celaya ganan el oro en trampolín de 3m sincronizados de Santo Domingo 2026

Los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya lograron otra medalla de oro para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, luego de terminar en la primera posición en la final de trampolín de 3m sincronizados, al finalizar con una puntuación de 419.34.

La dupla mexicana se llevó el metal dorado en Santo Domingo después de terminar arriba de los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales, quienes se colgaron la presea de plata, en tanto que los cubanos José Calderón y Frandiel Gómez completaron el podio al obtener el metal de bronce.

#Clavados 💦



¡NERVIOS DE ACERO!



Tras fallar su quinto clavado por posible interferencia del viento, Osmar Olvera 🇲🇽 y Juan Celaya 🇲🇽 necesitaban una ejecución cuasiperfecta para llevarse el oro y, ayudados por su grado de dificultad de 3.9 en el último clavado, se llevan la… — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽@Santo Domingo 🇩🇴2026 (@DesdeOlimpiaMX) July 31, 2026

Así fue el sufrido oro de Osmar Olvera y Juan Celaya

Se trató de un metal áureo un tanto sufrido y dramático para Osmar Olvera y Juan Celaya, pues tuvieron un error poco común en su quinta ejecución, en la que solamente tuvieron 67.26 unidades.

Sin embargo, los mexicanos guardaron lo mejor para su último clavado, un sólido salto de dos mortales y medio adelante con tres tirabuzones, el cual les permitió sumar 88.92 unidades.

Este oro se da justo un día después de que Osmar Olvera se colgó la presea dorada en trampolín individual de 1 metro, prueba en la que Juan Celaya conquistó el bronce.

¿Cuándo compiten otra vez Osmar Olvera y Juan Celaya?

Osmar Olvera y Juan Celaya entrarán en acción nuevamente este sábado 1 de agosto, cuando se realice la final de trampolín individual de 3 metros.

Esta competencia comenzará a las 12:05 horas de Santo Domingo, lo que significa que en el Centro de México serán las 10:05 horas.

EVG