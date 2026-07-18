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¡Orgullo nacional! Osmar Olvera y Juan Celaya conquistan el oro en Copa México de Clavados 2026

La dupla mexicana conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya obtuvo el metal dorado en la final de trampolín de 3 metros sincronizados en la Copa México de Clavados 2026, en Zapopan

Juan Celaya y Osmar Olvera ganaron el oro en la final de trampolín de 3 metros sincronizados en la Copa México de Clavados 2026.
Juan Celaya y Osmar Olvera ganaron el oro en la final de trampolín de 3 metros sincronizados en la Copa México de Clavados 2026. Foto: X @conadeoficial
Por:
Enrique Villanueva

Osmar Olvera y Juan Celaya ganaron la medalla de oro para México en la Copa México de Clavados 2026, luego de haber finalizado en el primer lugar en la final de trampolín de 3 metros sincronizados con 408.39 puntos, en el evento que se lleva a cabo en Zapopan, Jalisco.

La dupla tricolor se impuso a los representantes de Alemania y Colombia, que completaron el podio tras registrar 362.46 y 349.29 puntos, de manera respectiva.

De esta manera, Osmar Olvera y Juan Celaya obtuvieron la primera presea dorada para la delegación mexicana en la Copa México de Clavados 2026, un compromiso que sirve de cara a los ya venideros próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

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México se adjudica la plata en equipos mixtos

El “Tri” de clavados sumó la primera medalla para la delegación local en la Copa México al adjudicarse la presea de plata en la prueba de equipos mixtos, celebrada en el Complejo Acuático jalisciense.

La escuadra mexicana sumó un total de 420.10 puntos gracias a una sólida combinación de talento y experiencia. El equipo estuvo integrado por los olímpicos Aranza Vázquez y Juan Celaya en el trampolín, complementados por Alejandra Estudillo y Randal Willars en la plataforma de 10 metros.

La competencia brindó un gran espectáculo al público mediante ejecuciones individuales y en parejas mixtas. El podio final lo completaron China, en primer sitio (451.10 puntos) y Alemania en la tercer plaza (356.15 puntos).

EVG

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