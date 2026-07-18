¡OFICIAL! Orbelín Pineda regresa a la Liga MX después de cuatro años en Europa

Orbelín Pineda es refuerzo del Monterrey para el Apertura 2026 de la Liga MX.

Orbelín Pineda, mundialista con México en Norteamérica 2026, está de regreso en la Liga MX cuatro años después de haberse ido a Europa, luego de que el Monterrey hizo oficial el fichaje del mediocampista para el recién comenzado Torneo Apertura 2026.

“Liderazgo, versatilidad y experiencia internacional para la Pandilla.🔵⚪ Dos veces mundialista con @Miseleccionmx y con una trayectoria que incluye títulos en México y Europa, Orbelín Pineda comienza un nuevo capítulo defendiendo nuestros colores azul y blanco", fue el mensaje con el que Rayados anunció la llegada del Mago.

Liderazgo, versatilidad y experiencia internacional para la Pandilla.🔵⚪



Dos veces mundialista con @Miseleccionmx y con una trayectoria que incluye títulos en México y Europa, Orbelín Pineda comienza un nuevo capítulo defendiendo nuestros colores azul y blanco.👊🏼🛡️



¡Bienvenido… pic.twitter.com/eXtdAsDbvI — Rayados (@Rayados) July 18, 2026

Orbelín Pineda se reencuentra en Monterrey con el argentino Matías Almeyda, quien fue su entrenador en el AEK Atenas. El sudamericano también vuelve a la Liga MX ocho años después de haber dejado el timón de Chivas.

EVG