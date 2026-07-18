Kimi Antonelli gana la pole position para el Gran Premio de Bélgica de F1; Checo Pérez largará en el puesto 19

El Mercedes de Kimi Antonelli en la clasificación del Gran Premio de Bélgica de F1.

El piloto Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, consiguió la pole position del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 (F1). Detrás de él se ubicaron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

El mexicano Sergio Checo Pérez largará desde la posición 19 en la carrera a celebrarse en la provincia de Lieja, después de que quedó eliminado en la Q1 junto con su coequipero de Cadillac, Valtteri Bottas, quien saldrá en el vigésimo lugar.

La bandera roja se activó en los últimos minutos de la Q1 para limpiar la grava en la pista de Spa-Francorchamps.

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¿Quién fue el último ganador del Gran Premio de Bélgica?

El australiano Oscar Piastri conquistó el primer lugar en el Gran Premio de Bélgica de 2025. El volante de McLaren lideró el podio, que completaron su coequipero Lando Norris y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari.

El piloto más ganador en la historia de la carrera que se celebra en el Circuito de Spa-Francorchamps es el alemán Michael Schumacher, quien consiguió seis victorias. Le siguen Ayrton Senna y Lewis Hamilton, con cinco cada uno.

EVG