Andrea Kimi Antonelli se lleva la pole del Gran Premio de Gran Bretaña de F1; Checo Pérez saldrá 20

Andrea Kimi Antonelli se lleva la pole para del Gran Premio de Gran Bretaña de F1

Andrea Kimi Antonelli se lleva la pole para del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 y buscará un fin de semana redondo luego de conquistar el sprint. Charles Lecrec terminó segundo y Lewis Hamilton tercero, demostrando que Ferrari ha sostenido su nivel.

Antonelli quiere cerrar el fin de semana con broche de oro, pues se quedó con el triunfo en la carrera sprint en Silverstone, además de conquistar la pole para el domingo. Solo le faltó ganar la pole para la sprint para tener una carrera perfecta.

Antonelli, líder de la F1, reafirma su posición como el candidato al título y regresó a la senda del triunfo en la carrera corta en suelo británico.

Orden de salida provisional

Antonelli

Leclerc

Hamilton

Russell

Hadjar

Norris

Verstappen

Piastri

Lindblad

Lawson

Sin duda el gran favorito para conquistar el Gran Premio británico es Antonelli, quien en Mercedes se ha ganado el puesto de estelar, dejando de lado a George Russell, quien el domingo saldrá cuarto.

El italiano volvió a la senda del triunfo tras evitar la victoria de Lewis Hamilton en casa que habría entusiasmado al público en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. Hamilton arrancó desde la pole y contuvo a Antonelli hasta la vuelta ocho de 17, cuando el italiano lo superó con la ayuda de la potencia eléctrica de su auto.

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