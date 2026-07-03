Checo Pérez lanza advertencia a Inglaterra antes de enfrentar a México en el Mundial 2026 (VIDEO)

Además, destacó el paso perfecto del Tricolor en el Mundial 2026 y anticipó un partido muy parejo frente a los dirigidos por Thomas Tuchel.

La altura de la Ciudad de México continúa siendo uno de los temas más comentados rumbo al partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, y ahora fue Sergio “Checo” Pérez quien lanzó una advertencia a los ingleses.

Durante una entrevista concedida en el Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto mexicano respondió con humor a un periodista británico que le preguntó cuál era la mejor forma de adaptarse a la altitud de la capital mexicana antes del encuentro del próximo domingo.

“Llegar muchos días antes, como una semana de anticipación. No lo deben subestimar porque va a ser bastante difícil respirar”, respondió Checo Pérez, dejando claro que el factor físico podría jugar un papel importante en el encuentro.

Checo también habló de la afición mexicana

La conversación también abordó otro tema que ha rodeado la visita de Inglaterra: las posibles serenatas y el ambiente que podría generar la afición mexicana durante la concentración del equipo europeo.

Cuestionado sobre si existía algún hotel “secreto” para evitar a los aficionados, Checo respondió entre risas.

“Los fanáticos mexicanos son realmente muy buenos, estarán muy felices de recibirlos. Esperamos que los ingleses se diviertan en nuestro país... pero solo los fans, no los jugadores”, comentó.

🗣️: “Pregunto por unos amigos, una forma rápida de adaptarse a la altura de CDMX?”



Checo: “Jajaja llegar como con una semana de anticipación.” 😁



🗣️: “Y algún hotel súper secreto que no conozcan los fans?”



Checo: “Los fans mexicanos estarán felices de ser anfitriones. Buscamos… pic.twitter.com/UWZylQ7GeF — Marie🌸 (@ma_fe79) July 2, 2026

Reconoce que Inglaterra será la prueba más difícil para México

El piloto tapatío también fue cuestionado sobre el desempeño de la Selección Mexicana, que llega invicta y sin recibir gol en el torneo.

Aunque destacó el gran momento del equipo dirigido por Javier Aguirre, reconoció que el compromiso frente a Inglaterra será completamente diferente.

“Hasta ahora no hemos visto ninguna debilidad porque aún no hemos recibido un gol, pero todavía no nos hemos enfrentado a un equipo como Inglaterra”, explicó.

Checo agregó que siguió el partido en el que los ingleses eliminaron a República Democrática del Congo, por lo que espera un encuentro de alto nivel.

“Estuve viendo a Inglaterra. Acaban de lograrlo, así que va a ser un buen partido el domingo”, concluyó.

México e Inglaterra se enfrentarán el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, donde buscarán uno de los boletos a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

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