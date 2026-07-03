¿Quién es Mauricio Pochettino, director técnico de Estados Unidos? | PERFIL

Conoce a Mauricio Pochettino, director técnico de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026.

La Selección de Estados Unidos está siendo la gran sorpresa del Mundial 2026. Pese a venir de un país donde el fútbol no goza de tanta popularidad como otros deportes (incluso, lo llaman soccer), el equipo de las barras y las estrellas ha demostrado su poder con tres triunfos y una derrota.

Estados Unidos, como anfitrión del Mundial 2026, llegó con la obligación de no dejarse vencer tan fácil y celebrar varias victorias en casa. Incluso, la afición ha acuñado su propia frase viral para avivar la esperanza de ganar el torneo: “Why not us?”, traducida al español como “¿Por qué no nosotros?”.

La Selección de Estados Unidos en un partido del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Detrás de esta esperanza no solo hay ilusión ingenua, sino disciplina, esfuerzo, táctica y jugadores de renombre. ¿El responsable de todo eso? El director técnico de la Selección de Estados Unidos: el argentino Mauricio Pochettino.

¿Quién es Mauricio Pochettino? Perfil y equipos clave

Mauricio Roberto Pochettino Trossero nació el 2 de marzo de 1972 en Santa Fe, Argentina. Es un director técnico reconocido por una sólida trayectoria en clubes europeos, lo que lo colocó en el mapa internacional antes de su llegada al banquillo de las barras y las estrellas.

Mauricio Pochettino, director técnico de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Antes de dedicarse a la dirección de clubes, Pochettino forjó una carrera de 15 años como jugador en diversos clubes internacionales, entre ellos el RCD Espanyol (1994 - 2001 y 2004 - 2006), el Paris Saint-Germain (2001-2003) y la Selección de Argentina que jugó en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

Pochettino dejó de jugar en 2006 e, inmediatamente, comenzó su carrera como director técnico. Así, destacó en clubes como:

RCD Espanyol (España - 2009-2012): Club en donde debutó como DT, después de haber sido un defensa central histórico del mismo

Southampton (Inglaterra - 2013-2014)

Tottenham Hotspur (Inglaterra - 2014-2019): Llevó al club a su primera final de la UEFA Champions League en 2019

Paris Saint-Germain (Francia - 2021-2022): Ganó una Ligue 1, una Copa de Francia y una Supercopa de Francia

Chelsea FC (Inglaterra - 2023-2024)

Mauricio Pochettino con la Selección de EU en el Mundial 2026

Mauricio Pochettino asumió la dirección técnica de la Selección de Estados Unidos en septiembre de 2024, cuando fue contratado para comandar el proceso rumbo al Mundial 2026 en casa.

Mauricio Pochettino, director técnico de Estados Unidos, habla con su equipo. ı Foto: Reuters

No obstante, el periodo de Pochettino al frente de la Selección de EU no inició con el pie derecho. Perdió la Copa Oro 2025 ante México y sufrió una dolorosa eliminación en la Nations League ante Panamá.

Aunque inesperados, estos golpes sirvieron a Pochettino para erradicar la zona de confort de las barras y las estrellas, lo cual, posteriormente, se tradujo en buenos resultados para la Selección en el Mundial 2026.

Mauricio Pochettino, director técnico de Estados Unidos, en un juego durante el Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Así, bajo la dirección de Mauricio Pochettino, la Selección de Estados Unidos lideró el Grupo D con dos victorias y una derrota, después de lo cual venció por 2 - 0 a Bosnia y Herzegovina para asegurar su avance a los dieciseisavos de final.

Con las tres victorias conseguidas en este torneo (Paraguay, Australia y Bosnia), Pochettino ya se convirtió en el director técnico con más partidos ganados en la historia de la Copa del Mundo al frente de la selección de Estados Unidos.

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