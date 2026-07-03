Egipto avanza a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Australia en la tanda de penaltis

Australia y Egipto se vieron las caras en la cancha del Estadio Dallas para definir a la selección que se adjudicaría el boleto para los octavos de final del Mundial 2026. Al final, el conjunto africano se llevó la victoria tras el empate 1-1 en los 120 minutos y ganar 4-2 en la tanda de penaltis.

El conjunto que dirige Hossam Hassan arrancó mejor en el partido y logró adelantarse en el marcador para meterle presión a su rival en el resto del compromiso. El cotejo fue muy parejo entre ambas escuadras que buscan hacer historia en esta edición del torneo internacional.

¡GOOOOL DE EGIPTO! ¡SE ROMPIÓ EL CERO! ⚽



¡Tremendo remate de cabeza de Emam Ashour!#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺 pic.twitter.com/uRfm56kBmm — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 3, 2026

Emam Ashour fue el encargado de abrir el marcador a los 13 minutos de haber iniciado el compromiso; el jugador egipcio apareció solo en el área de Australia y, tras un gran centro de Karim Hafez, remató de cabeza para mandar a guardar la esférica.

Los faraones se fueron con la ventaja al medio tiempo y necesitaban mantener o ampliar su ventaja en el electrónico para llevarse el boleto a los octavos de final de la competencia internacional, aunque el técnico cambió su estrategia y le cedió la pelota a los Socceroos.

En el arranque de la parte complementaria, Australia tuvo que hacer un cambio forzado por la lesión de Kai Trewin y en su lugar entró Jordan Bos para ir en busca de emparejar los cartones.

🚨😱 ¡QUÉ GIRO TAN INESPERADO! Después del susto por el fuerte golpe que sufrió, Hany terminó marcando EN SU PROPIA PORTERÍA 😵‍💫⚽#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 📺🏆 pic.twitter.com/bYi2s7Stz9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 3, 2026

Australia metió en su propio campo a Egipto y al minuto 53 de juego encontraron el gol que emparejo el marcador con todo el segundo tiempo por delante. En una jugada a balón parado, los australianos mandaron la esférica al corazón del área y Mohamed Hany mandó la de gajos al fondo de su propia meta.

Después de 30 minutos más de juego la paridad continuo en el marcador y todo se definió en la tanda de penaltis, en la que los Faraones se llevaron la victoria tras dos intentos errados de los Socceroos.

Mohamed Salah y compañía se medirán al ganador entre Argentina y Cabo Verde, encuentro que se disputa esta tarde en la cancha del Estadio Miami.

DCO