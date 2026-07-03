Gobierno de Brugada reforzará operativo con 40 mil servidores públicos para el partido México-Inglaterra

Conferencia de prensa de autoridades del Gobierno de la CDMX.

Habrá aforo limitado en el Ángel y el Zócalo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció un reforzamiento del operativo de seguridad, protección civil, salud y movilidad para el partido entre México e Inglaterra del próximo domingo, con el despliegue de 40 mil servidoras y servidores públicos, luego de los hechos registrados durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, en los que varias personas perdieron la vida.

Durante una conferencia de prensa, acompañada por integrantes de su gabinete, alcaldes de la Ciudad de México y presidentes municipales del Estado de México, Brugada informó que el acceso al Ángel de la Independencia y al Zócalo de la Ciudad de México será gratuito, pero con aforo limitado, por lo que una vez alcanzada la capacidad máxima se cerrarán los accesos.

“La entrada al Ángel o al Zócalo es libre, pero con aforo limitado. Una vez que se alcance la capacidad ya no se permitirá el ingreso por la seguridad de todas y todos”, afirmó.

La mandataria capitalina pidió a la población llegar con suficiente anticipación, ya que el acceso podría cerrarse incluso antes del silbatazo inicial debido a la alta afluencia esperada.

Al iniciar su mensaje, Brugada expresó nuevamente sus condolencias a las familias de las personas fallecidas durante los festejos del pasado martes.

“No hay celebración, por grande que sea, que esté por encima de una vida humana”, señaló.

Indicó que el Gobierno capitalino mantiene acompañamiento permanente a los familiares mediante apoyo institucional y reiteró que continúan abiertas las carpetas de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Asimismo, hizo un llamado para que las investigaciones lleguen “hasta las últimas consecuencias”.

Como parte de la estrategia para evitar grandes concentraciones en un solo punto, el Gobierno capitalino incrementará de 56 a más de 100 espacios para seguir el encuentro entre México e Inglaterra.

Brugada informó que se instalarán 62 pantallas gigantes, seis más sobre Paseo de la Reforma, donde ahora habrá proyecciones desde la Estela de Luz hasta la avenida Hidalgo.

A estos espacios se sumarán el Monumento a la Revolución, la Avenida Juárez, las 16 alcaldías de la capital y municipios conurbados del Estado de México, entre ellos Naucalpan y Ecatepec, que organizarán celebraciones simultáneas para distribuir la afluencia de aficionados.

La mandataria explicó que sostuvo una reunión con representantes de 11 municipios metropolitanos, la Secretaría de Gobernación y autoridades mexiquenses para coordinar acciones conjuntas.

Tras evaluar los dispositivos implementados durante los partidos anteriores, el Gobierno capitalino decidió reforzar el operativo para este domingo.

En total participarán:

40 mil servidoras y servidores públicos.

Más de 17 mil policías.

Cerca de 24 mil trabajadores de Protección Civil, Bomberos, Salud, Participación Ciudadana, Cultura, Bienestar y otras dependencias.

Tan sólo en Paseo de la Reforma se desplegarán 14 mil servidores públicos, de los cuales seis mil serán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ocho mil corresponderán a diversas áreas del Gobierno capitalino.

Durante el partido anterior participaron más de 30 mil funcionarios, quienes realizaron labores de orientación, filtros de seguridad, control de accesos, revisión de mochilas, retiro de objetos peligrosos, control vehicular, limpieza y atención ciudadana.

La Jefa de Gobierno informó que se establecerá un perímetro especial alrededor del Ángel de la Independencia.

Cuando el espacio alcance su capacidad máxima, el acceso será cerrado y las personas serán canalizadas hacia otras glorietas y zonas de Paseo de la Reforma donde también habrá pantallas para seguir el encuentro.

Además, el Gobierno implementará un sistema permanente de monitoreo con apoyo tecnológico para conocer en tiempo real la ocupación de los espacios y detectar cualquier situación de riesgo.

Como parte del reforzamiento institucional, Clara Brugada anunció el despliegue de 800 trabajadores del sector salud, quienes permanecerán distribuidos en los distintos puntos de concentración para brindar atención médica inmediata.

“Celebrar sí, con entusiasmo y orgullo, pero sobre todo cuidándonos unos a otros, porque ninguna victoria es más importante que la vida humana”, enfatizó.

Clara Brugada aseguró que la Ciudad de México buscará que el próximo domingo la celebración por un eventual triunfo de la Selección Mexicana transcurra en un ambiente de orden y seguridad, al tiempo que afirmó que las imágenes de una afición celebrando en paz “formarán parte de la memoria del mundo”.

Alistan despliegue de más de 17 mil policías para seguridad de aficionados

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, anunció un operativo especial que movilizará a más de 17 mil policías, además de personal médico, paramédicos y diversas dependencias capitalinas.

El funcionario explicó que el dispositivo busca garantizar que todas las actividades relacionadas con el encuentro deportivo se desarrollen en un ambiente de paz, orden y seguridad, bajo una estrategia enfocada en la mitigación de riesgos.

Vázquez Camacho informó que 7 mil 500 policías serán desplegados en el Estadio Ciudad de México para resguardar el desarrollo del encuentro.

Los elementos establecerán un polígono de “última milla” para ordenar el ingreso de los asistentes, realizarán cierres parciales a la circulación desde las primeras horas del domingo y reforzarán la vigilancia tanto al exterior como al interior del inmueble.

Asimismo, apoyarán en los filtros de acceso para impedir el ingreso de objetos prohibidos y brindarán orientación a aficionados y vecinos de la zona.

En el Zócalo de la Ciudad de México, donde nuevamente se instalará el FIFA Fan Festival, participarán 3 mil 300 elementos policiales.

El operativo contempla cinco accesos controlados ubicados en las calles de 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero.

En esos puntos se realizarán revisiones aleatorias para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos que representen un riesgo.

Cuando la Plaza de la Constitución alcance su capacidad máxima, los asistentes serán dirigidos hacia las 12 pantallas instaladas en calles aledañas.

El funcionario reconoció que Paseo de la Reforma y particularmente el Ángel de la Independencia volverán a concentrar el mayor número de aficionados.

Por ello, el despliegue policial en la zona aumentará cerca de 50 por ciento, con más de 6 mil elementos, quienes permanecerán desde las primeras horas del domingo hasta que se retire el último asistente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana instalará un doble cinturón de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia. El primer perímetro abarcará desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Ahuehuete, mientras que un segundo cinturón llegará hasta Avenida Chapultepec e Insurgentes.

Cuando el aforo alcance aproximadamente 25 mil personas, equivalente a una densidad cercana a cuatro personas por metro cuadrado, se restringirá el ingreso y los asistentes serán canalizados hacia otras glorietas y espacios habilitados sobre Paseo de la Reforma.

Para facilitar esta redistribución se desplegarán equipos de “orientadores mundialistas”, quienes dirigirán a los aficionados hacia zonas con menor concentración.

El Secretario anunció que el polígono donde anteriormente se registró el mayor número de emergencias será declarado una zona de cero tolerancia.

No se permitirá:

comercio ambulante;

motocicletas de reparto;

circulación vehicular;

venta o consumo de bebidas alcohólicas dentro del perímetro;

pirotecnia;

objetos que puedan representar un riesgo para la población.

Como parte del control de flujos peatonales, la SSC implementará cierres estratégicos en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y del Metrobús cercanas al Ángel de la Independencia.

También se realizarán adecuaciones viales para convertir temporalmente en corredores peatonales: Avenida Chapultepec, entre Insurgentes y Lieja. Avenida Insurgentes, entre la Glorieta de Insurgentes y Paseo de la Reforma.

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